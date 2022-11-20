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湯文亮：香港人也是三等居民

名人薈萃 09:00 2022/11/20

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有不少移民去外國的香港人，在不憂柴不憂米情況下，自嘲式說自己是三等居民。三等是甚麼？就是等食飯等拉屎等死，是廢人一個，所以，不少移民靜悄悄又回到香港，但想不到在回港之後，又要做三等居民。

香港的三等居民，與在外國的三等居民是有所不同，香港的是非常積極。

同場加映：【青姐話】好友欠誠意  正是冬眠時

首先，由於近日對樓市的不利分析不絕於耳，差不多全部分析員預期樓市會下跌，預測下跌一成的已經是大好友，有一些甚至認為樓市會大跌五成，令到不少打算買樓的人等樓價下跌，最低限度要下跌三成才入市買樓，因為如果按耐不住要買樓，及後樓價大跌，不但損失慘重，還會讓人笑到面黃，為錢財為面子都要等。不過，可能永遠等不到。

辣招稅原有深意

有不少香港人希望政府可以撤銷辣招，令到他們可以買第二個單位時不用付15%辣招稅。筆者認為，那些人不理解政府苦心，政府是希望多一些有能力的香港人可以買一個自住單位，如果放寬本地人辣招稅，無形中剝削未買樓香港人的機會，除非樓價真的會大跌，政府以救市心態才會放寬香港人買第二個單位的辣招稅。

老實說，講出來就難聽，到那時候，那些要求政府減辣的業主，就算等到減辣都不敢買，其實，樓價不跌，要求政府減辣的業主繼續等更好，就算買不到樓，但可以繼續鬧政府。

抗疫不走回頭路

最後，全香港人都關心是等開關，雖然現在是「0+3」，但不少人說，對市況沒有幫助，除非是「0+0」，但他們可能不明白，香港特首李家超不走回頭路的抗疫政策，如果太早「0+0」，確診數字上升至每日超過10,000宗，政府又要收緊抗疫政策，即是走回頭路，對香港反而不好。
不走回頭路的抗疫政策，其實要步步為營，始終有一日會將所有抗疫政策解除，希望那日早些來臨，不用等太久。

節錄自第785期《iMoney Wealth》鑑古知今。

 

同場加映：【溫股知新】關注經濟與業績  三大策略你要識

 

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撰文 : 湯文亮

李家超 香港物業 樓價 湯文亮

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