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大埔天鑽兩房戶610萬售　SSD期滿沽貨帳面微賺離場

股樓投資 16:38 2022/11/15

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美聯物業楊浩然表示，大埔天鑽16座低層G室，實用面積457平方呎，單位向西北，間隔實用，景觀開揚，附露台及工作平台。據悉，新買家心儀屋苑樓齡淺，及附有靚裝修，睇樓後快速拍板，原業主開價約650萬元，見新買家具有誠意，雙方議價40萬元，終以610萬元平讓單位，折合實用呎價約13,348元。

原業主於2019年以594.2萬元購入物業，持貨逾3年，SSD期滿沽貨帳面獲利15.8萬元，期內物業升值約2.7%。

延伸閲讀【多圖】Silicon Hill三房示範單位陪你睇 空間寬敞打造寫意居所

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撰文 : 蔡子俊

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