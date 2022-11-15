大埔天鑽兩房戶610萬售　SSD期滿沽貨帳面微賺離場

美聯物業楊浩然表示，大埔天鑽16座低層G室，實用面積457平方呎，單位向西北，間隔實用，景觀開揚，附露台及工作平台。據悉，新買家心儀屋苑樓齡淺，及附有靚裝修，睇樓後快速拍板，原業主開價約650萬元，見新買家具有誠意，雙方議價40萬元，終以610萬元平讓單位，折合實用呎價約13,348元。

原業主於2019年以594.2萬元購入物業，持貨逾3年，SSD期滿沽貨帳面獲利15.8萬元，期內物業升值約2.7%。

延伸閲讀【多圖】Silicon Hill三房示範單位陪你睇 空間寬敞打造寫意居所

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機