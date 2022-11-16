日本女KOL要9歲女兒割雙眼皮 未來或再動刀整容

整容文化愈來愈普遍，近年甚至出現年輕化趨勢。有外國節目採訪一名日本母親Rucchi 與9歲女兒Micchi，該名母親不斷向女兒灌溉錯誤整容價值觀，更主動帶年幼愛女接受割雙眼皮手術，引起激烈爭議。

喬布斯二手涼鞋逾170萬高價成交 6年升價10倍 【下一頁】

Vice Asia最近推出一條紀錄片，採訪一名經營YouTube美妝頻道的日本KOL Rucchi，以及其9歲女兒Micchi。Rucchi坦承自己有整容，原因是源自小時候的陰影。

Rucchi稱母親與妹妹擁有動人大眼睛，妹妹甚至經常被鄰居稱讚漂亮，受到很多人關注。但擁有單眼皮、眼睛細小的Rucchi卻從來沒有享受這些待遇，於是她一到18歲便立即割雙眼皮。

從小差別待遇扭曲Rucchi的價值觀，不斷強調雙眼皮才合乎審美標準，斷言自己從來沒見過漂亮的單眼皮女生。由於愛女Micchi同樣眼晴細小，Rucchi不斷向女兒灌溉「大眼晴才是美麗」的價值觀，更主動帶她接受雙眼皮手術。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

伊萬卡疑嫌棄家族一人 細妹婚禮女賓合照獨欠她 【下一頁】

Micchi似乎認同母親看法，認為自己眼睛細長，看起來像瞪著別人；她又表示自己只要忍受到整容手術痛楚，就會變成美女。

Rucchi為女兒支付40萬日圓（2.25萬港元）割雙眼皮，手術原定只需20分鐘，最終卻做足兩個小時。即使Micchi已注射麻醉藥，但她神情仍然痛苦緊張。

Rucchi在節目結束時透露，未來打算帶Micchi隆鼻、更會鼓勵女兒長大後隆胸。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明