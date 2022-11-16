  • 23°C
香港時間 : 20221116日 (週三) 09:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本女KOL要9歲女兒割雙眼皮 未來或再動刀整容

環球社會熱點 08:35 2022/11/16

分享：

分享：

整容文化愈來愈普遍，近年甚至出現年輕化趨勢。有外國節目採訪一名日本母親Rucchi 與9歲女兒Micchi，該名母親不斷向女兒灌溉錯誤整容價值觀，更主動帶年幼愛女接受割雙眼皮手術，引起激烈爭議。

喬布斯二手涼鞋逾170萬高價成交 6年升價10倍 【下一頁】

Vice Asia最近推出一條紀錄片，採訪一名經營YouTube美妝頻道的日本KOL Rucchi，以及其9歲女兒Micchi。Rucchi坦承自己有整容，原因是源自小時候的陰影。

Rucchi稱母親與妹妹擁有動人大眼睛，妹妹甚至經常被鄰居稱讚漂亮，受到很多人關注。但擁有單眼皮、眼睛細小的Rucchi卻從來沒有享受這些待遇，於是她一到18歲便立即割雙眼皮。

從小差別待遇扭曲Rucchi的價值觀，不斷強調雙眼皮才合乎審美標準，斷言自己從來沒見過漂亮的單眼皮女生。由於愛女Micchi同樣眼晴細小，Rucchi不斷向女兒灌溉「大眼晴才是美麗」的價值觀，更主動帶她接受雙眼皮手術。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

伊萬卡疑嫌棄家族一人 細妹婚禮女賓合照獨欠她 【下一頁】

Micchi似乎認同母親看法，認為自己眼睛細長，看起來像瞪著別人；她又表示自己只要忍受到整容手術痛楚，就會變成美女。

Rucchi為女兒支付40萬日圓（2.25萬港元）割雙眼皮，手術原定只需20分鐘，最終卻做足兩個小時。即使Micchi已注射麻醉藥，但她神情仍然痛苦緊張。

Rucchi在節目結束時透露，未來打算帶Micchi隆鼻、更會鼓勵女兒長大後隆胸。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國第三季失業率略升至3.6% 工資加幅仍追不上通脹
2022/11/15
英國第三季失業率略升至3.6% 工資加幅仍追不上通脹
新加坡派逾4000元應對生活成本 約250萬人受惠
2022/11/15
新加坡派逾4000元應對生活成本 約250萬人受惠
英最低工資料加近1成 800萬戶或收逾萬援助
2022/11/15
英最低工資料加近1成 800萬戶或收逾萬援助
喬布斯二手涼鞋逾170萬高價成交 6年升價10倍
2022/11/15
喬布斯二手涼鞋逾170萬高價成交 6年升價10倍

你可能感興趣

英國第三季失業率略升至3.6% 工資加幅仍追不上通脹
17:40 2022/11/15
英國第三季失業率略升至3.6% 工資加幅仍追不上通脹
新加坡派逾4000元應對生活成本 約250萬人受惠
16:53 2022/11/15
新加坡派逾4000元應對生活成本 約250萬人受惠
英最低工資料加近1成 800萬戶或收逾萬援助
17:32 2022/11/15
英最低工資料加近1成 800萬戶或收逾萬援助
網絡熱話 手術 整容 美妝 KOL YouTube 日本

下一篇文章

「女神收割機」傳截胡畢彼特 熱戀90後英國性感名模
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月16日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月16日 時間08:00）
【美國中期選舉】女版特朗普不敵民主黨候選人 失落亞利桑州州長
【美國中期選舉】女版特朗普不敵民主黨候選人 失落亞利桑州州長
【美國中期選舉】共和黨掌控眾院只差1席 失關鍵州州長（不斷更新）
【美國中期選舉】共和黨掌控眾院只差1席 失關鍵州州長（不斷更新）
Haribo險失3738萬銀行支票 德男助報失僅獲「薄酬」
Haribo險失3738萬銀行支票 德男助報失僅獲「薄酬」
伊萬卡疑嫌棄家族一人 細妹婚禮女賓合照獨欠她
伊萬卡疑嫌棄家族一人 細妹婚禮女賓合照獨欠她
【烏克蘭戰爭】俄軍撤近亞速海 美否認與俄秘密和談（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄軍撤近亞速海 美否認與俄秘密和談（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款