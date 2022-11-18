【裝修攻略@iM網欄】裝修買料 北上買磚vs買大陸磚

不少戶主詢問，應該買意大利磚還是大陸磚。通常我都會問戶主想買意大利磚的原因。我曾經見過一些戶主在主人房鋪百多元一塊的意大利磚，但卻完全達不到期望的效果，除了因為有一半磚被大床覆蓋，剩下的也進不了住戶的視點。

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有戶主在比較大陸磚和意大利磚時，覺得意大利磚的紋理比較美觀，那確實是意大利磚的優點。但一則吸引眼球的東西，除了地磚還有很多，除非戶主打算所有東西（包括電器和家居設備）都用到最好，否則就應比較成本效益；其次買磚不應用近看作標準，不少戶主選用了大陸磚，事後都說鋪出來的效果遠遠比一開始近看為佳，以下詳解。

怎樣買到平靚正的大陸磚？以下是3點貼士：

1. 不是旺角才有建材賣

旺角租貴，磚價也自然貴，款式因此受限。以水泥磚為例，筆者在葵興區現看到五款水泥磚，價錢比走遍旺角發現的便宜三成。

2. 不要用近看作標準

戶主甲選用地板時，看到牌子A比牌子B便宜一倍，但條紋較不自然。結果鋪出來的最終效果卻令人驚喜。原來以一般視點的距離，人是無法注意到細緻紋理的分別和瑕疵（牆紙也一樣）。要比較意大利磚和大陸磚的實際分別，將磚放在地上，並在距離三米外看，就很接近實況了。

3. 先走大店，再看小店

大店可以作為一個基準，讓戶主作其後的參考比較。看完以下4點你就會明白為甚麼筆者推薦大店：

1. 款式夠

筆者於某大磚店，看到很多旺角見不到的磚款，例如裝飾磚、皮革磚，甚至泳池磚、竹地板等。單是木紋磚已有數十款，這無疑有助拉闊戶主的想像空間。（注意不是坐落工廈的店就必定地大款夠，很多位於工廈的磚舖由於缺乏宣傳，經營困難，磚款很少。戶主在搜購前宜先了解商戶詳情）

2. 補磚易

訂磚時，一般師傅都會預鬆，不少戶主因此剩下很多磚沒用；也有師傅因各種原因，發覺磚少了幾塊。戶主需要確保「退補機制」的保障，簡單來說，注意補/退磚的最小量和相關運費與上門費。在這方面，大店往往能提供更完善的服務。

3. 商譽貴

一般來說，公司規模大，口碑自然更「貴」，不易出現質量問題。雖然大陸磚與意大利磚的紋理確有距離，但一些意大利磚的優點（例如紋理不重複），現在一些大陸磚也做到；很多較常見大陸磚的問題（例如彎曲情況嚴重、不對花、鴛鴦色），意大利磗皆能避免。

然而，在大店購磚，戶主必須小心揀錯磚類。比如戶外用的「廣場磚」，在厚度和直角度與一般室內磚會有距離，並不是用於住宅的最佳選擇。戶主可以多加留意或直接詢問，最好在有專業店員陪同下選購。

北上買料值得嗎？

不少裝修師傅都反對戶主到大陸買建材。原因是安裝和品質上更容易產生各種各樣的問題，例如「裝極都漏水的龍頭」、「無法對花的磚」等等，有時更會引起戶主與裝設公司的爭執，導致得不償失。

有人問：「那是很多港人也去的大型內地裝修商場，又怎會有問題呢？」

事實：有不少戶主曾向我們報告出現問題。以磚為例，有不對花、鴛鴦色等個案，更換後也沒有改善。

有人問：「香港買的不也是大陸貨嗎？為甚麼我要多付錢在香港買呢？」

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事實：香港店舖賣給你，就要負責售後服務，所以一定做好採購。此外，香港買內地磚競爭激烈，價錢未必與北上選購有很大差異。戶主自己北上購買的話，等於自己做採購，基本上就是「博一博」，而一旦看不合適，又或者要補貨換貨，也是耗時失事的。即使在香港買磚，建材的價錢相比鋪磚的人工便宜得多，未必值得為買更便宜的建材去冒險。

其實，香港不乏具規模又標榜價格相宜、款式眾多的磚舖，相比走到大陸選貨，戶主可以反覆慢慢挑選，以免倉猝下決定錯誤。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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