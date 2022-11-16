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【業績｜中概股】騰訊音樂大升29%　第三季經調整淨利增36%勝預期　

股市 09:32 2022/11/16

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【業績｜中概股】騰訊音樂第三季經調整淨利增36%勝預期

內地串流音樂平台騰訊音樂 （01698） （美：TME）紐交所股份代號：TME及港交所股份代號：1698）公布第三季業績，期內營收73.65億元（人民幣，下同），按年下降5.6%；列賬淨利潤10.61億元，按年增43.4%，每股賺0.33元；經調整淨利潤13.79億元，按年增35.9%，勝預期，每股賺0.43元。

騰訊音樂大升29%，報22.65元；其美股昨（15日）升30.6%，報5.81美元。

騰訊音樂上季在線音樂訂閱收入按年增長18.8%至34.30億元；期內在線音樂付費用戶數8,530萬，按年增長19.8%，按季淨增260萬；移動端月活躍用戶數約5.87億，按年跌7.7%；在線音樂服務單個付費用戶月均約8.8元，按年減1.1%。

騰訊音樂解釋，儘管受到宏觀泛娛樂行業變化導致部分低活躍用戶流失以及公司作為規模化平台聚焦提升商業化效率而採取的成本優化措施影響，上季在線音樂移動端月活躍用戶數按年下降。截至第三季度末，集團已完成回購8億美元，而額度為10億美元。

騰訊音樂娛樂集團執行董事長彭迦信強調，在線音樂付費用戶數增長和單個付費用戶月均收入之間實現更好的平衡，有效成本優化措施及經營效率提升進一步改善盈利水平。

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【石Sir一周前瞻及異動股】九倉、中國有色礦業、中糧家佳康

 

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記者：宋佩恩

港股 美股 騰訊音樂－SW（01698） 中國概念股 騰訊音樂（美：TME） 股票 音樂 騰訊

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