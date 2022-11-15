英多間超市雞蛋短缺祭限購 餐廳恐改早餐餐單

英國雞蛋近日出現短缺，Tesco等連鎖超市亦警告供應出現問題。據悉已有英國超市雞蛋售罄，部分商舖亦實施限購措施。有英國業界帶調查發現，受飼料價格飆升影響，逾3成農民已經減少甚至停止雞蛋生產。當地有連鎖餐廳警告，早餐餐牌可能需要改動。

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英國官方數據顯示，一打雞蛋的價格已上漲22%。Tesco及Sainsbury's等超市已宣布，雞蛋供應短缺。連鎖酒吧Wetherspoon亦指，受供應影響，部分早餐餐單內容可能有改動。有網絡流傳圖片顯示，一間Lidl超市已實施限購，每名顧客只能購買3盒雞蛋，目前未清楚實施限購的超市數目。

英國自由放養雞蛋生產商協會（BFREPA）表示，現時飼養母雞的成本最少上漲5成，燃料開支亦增加3成，勞動力及包裝成本亦更高。BFREPA指，雖然一打雞蛋自3月以來，在超市的售價已上漲約0.45英鎊（約4.16港元），但農民實際只獲分0.05至0.1英鎊（約0.5至1港元）。

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BFREPA近期調查旗下163名農名，結果發現當中33%已減少甚至停產雞蛋。史上最大規模的禽流感爆發更導致數百萬計的鳥類被殺，農民正受價格上漲及禽流感帶來的雙重打擊。今年夏天熱浪中，大批鳥類死亡亦產生連反應。

但英國環境食品與鄉村事務部（DEFRA）否認供應鏈出現問題，發言人表示理解禽流感爆發為農民帶來困難，但指能生蛋的母雞數目約為3,800萬隻，不太可能影響雞蛋供應。據悉，英國去年約生產113億個雞蛋，但同時仍需入口14億個以滿足需求。

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責任編輯：李俊儀