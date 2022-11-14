【英國經濟】僱主因經濟壓力推遲招聘 英國第三季失業率意外升至3.6%

英國周二（15日）發布官方數據，表示由於僱主擔心經濟前景，英國失業率連續第五次意外上升至3.6%，高於市場預期的3.6%，且職位空缺下降。另外本周英國政府亦將出台嚴格的政府預算計劃。

數據表示，英國7月至9月期間就業人數減少52,000人，降幅高於市場預期的25,000人。職位空缺數量方面則連續5個月減少，8月至10月期間數量降至123萬，為2021年底以來的最低水平。

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工資增長亦超出預期，不包括獎金的工資增長5.7%，包括獎金在內的工資則增長6%。但工資漲幅遠低於通脹率，市場估計周三（16日）公布的數據預計通脹率將達到 10.7%。



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記者：何珊如