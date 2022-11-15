旅發局公布10月旅客數字 海外旅客驚喜按月大增122% 內地客反跌7%

自港府於9月底起將入境後改為「0+3」檢疫安排，海外地區或台灣來港人士無須接受強制檢疫，只需進行三天醫學監察，刺激外地旅客來港意欲。香港旅遊發展局（旅發局）公布，10 月初步訪港旅客數字為約 8 萬人次，按月上升22%。

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其中海外旅客的數目有明顯上升，有近 3.3 萬人次訪港，按月增加 1.2倍。至於旅客到訪目的，主要仍是以香港作為過夜停留的中途站﹑商務﹑探親或有必要出行為主。累積計算，今年1 至10月有約 33 萬旅客人次訪港。

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期內內地旅客的數目卻反跌7%，10月份有4.76萬人次內地旅客訪港，較9月份的5.1萬人次為少。

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責任編輯：陳詠妍