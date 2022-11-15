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【績優股】 敏華中期多賺逾一成 增派中期息 午後股價炒高11%

股樓投資 18:14 2022/11/15

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敏華控股（01999）中午公布中期多賺逾一成兼增派息，帶動股價午後升幅擴大，一度炒高15.5%，高見7.15元，收報6.88元，仍大升11.1%，成交額2.1億元。

同場加映﹕【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

集團公布，截至9月底止中期股東應佔溢利10.9億元，按年升10.5%；派中期息每股0.15元，較去年同期增加15.4%。期內，總收益95.3億元，按年跌近8%；經營溢利14.2億元，按年升9.9%；整體毛利率約38.8%。上半財年，沙發及配套產品業務共實現收入約67.1億元，按年跌5%；來自於其他產品（包括床具產品、智能傢俱零部件及向商業客戶銷售的其他傢俱產品）的收入達到約22.4億元，按年減少約12.5%；來自Home集團收入約2.8億元，按年減少約39.9%。

【中美角力】 傳為避美制裁 阿里巴巴等中資芯片商調整芯片設計 降低處理器生產速度【見下頁

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集團董事局主席黃敏利表示，內房不景氣拖累公司銷量，其中新房裝修入貨率降低約30%，目前以舊換新及讓家升艙等項目來維持生意，但隨著中央近期對內房鬆綁，並推出多項利好內房政策，再加上防疫政策有改善，雖然對下半財年持續保持審慎，但會看得比以前樂觀。

同場加映﹕【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

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記者：郭秀慧

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港股 防疫措施 派息 敏華控股（01999）

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