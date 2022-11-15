【香港經濟】香港消費者仍偏好到實體店　過半受訪者享受親身購物

▲ 根據調查結果，即使在疫情嚴峻的情況下，仍有7成（70.6%）的香港人繼續光顧實體店。（資料圖片）

疫下盛行網上購物，不過有調查顯示，實體店將仍然是香港消費者的主流購物方式。

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這項名為「疫情與香港市民消費行為」的調查，由領展委託香港中文大學傳播與民意調查中心進行。該中心於2022年6月以電話訪問了1,005名15至75歲、能操粵語的香港市民。

根據調查結果，即使在疫情嚴峻的情況下，仍有7成（70.6%）的香港人繼續光顧實體店，近3成受訪者（29.3%）表示，即使在疫情期間亦未有在網上購物。

此外，6成多（63.7%）受訪者到實體店購物的比例多於網上購物，僅2成多（22.6%）受訪者表示，在網上購物多於到實體店購物。

香港消費者更重視購物體驗

馮應謙教授表示：「香港城市相對較小，加上交通便捷，市民能在1小時內往返不同地區，令香港消費者更重視購物體驗，因此實體購物模式在香港仍然是主流，這與內地的消費習慣有較大差異。」

調查亦問及受訪者預計在疫情平復後的購物方式，其中有59%受訪者預計他們在疫情期間的購物習慣不會改變，38.3%表示在疫情平復後會增加光顧實體店，只有2.2%表示會減少到實體店消費。

疫後增加到實體店購物

而在疫情下較少到實體店購物的消費者，過半數預計在疫情平復後，會增加到實體店購物。

另外，過半數受訪者表示，他們會較傾向親身到實體店而非網店，購買「食物或飲品」（57.5%）及「服裝或鞋類」（53.2%）。

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責任編輯：李智美