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英低組別球會「伸援手」 尋短租英超神鋒助保狀態

環球社會熱點 09:05 2022/11/16

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世界盃決賽周賽事即將展開，各隊正如火如荼備戰。但並非所有球員需要參賽，今季在曼城大放異彩的挪威前鋒夏蘭特便是其中之一。同屬曼徹斯特地區的一間低組別球會便向曼城提出租借協議，幫助夏蘭特保持比賽狀態。

C朗感遭曼聯背叛 被當成代罪羔羊 不尊重現任領隊 【下一頁】

現年22歲的夏蘭特（Erling Haaland）今年狀態大勇，在英超已為曼城（Manchester City）攻入13球，被外界認定是下位球壇超級明星。但挪威今年無緣首次在中東舉行的卡塔爾世界盃，代表他將有超過1個月無正式賽事。

位處大曼徹斯特地區的英格蘭第7組別球隊Ashton United便提出，向「鄰居」曼城短期借用夏蘭特，認為此舉有助球員在世界盃期間維持今季的出色狀態。

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【世界盃2022】以巴球迷可同乘包機飛卡塔爾 設臨時直航航班 【下一頁】

Ashton United領隊Michael Clegg便指出，曼城數周沒有正式比賽，夏蘭特短期加盟球會作賽，好過他去打高爾夫球。Clegg認為，夏蘭特不止可以繼續比賽，亦十分符合自己球隊的打法。

明知借用「神鋒」的機會不大，但Ashton United仍打趣地在球會網站上表示，仍未收到曼城任何回應。不少球迷認為，Ashton United今次是極好的宣傳。

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責任編輯：吳漢培

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