▲ 【內房危機】安本：中央16招撐內房標誌行業轉折點、惟不足以擺脫危機 料措施將傾斜於仍在還債的開發商

人行及銀保監推16條措施支持內地房地產市場平穩健康發展，安本亞洲固定收益投資經理邴竹君認為，16項措施非常全面，涵蓋開發貸款、抵押貸款、債券融資和確保預售房屋交付的專項貸款，旨在直接解決行業面臨的資金問題，加上中國銀行間市場交易商協會（NAFMII）支持民營企業發行2500億元人民幣債券，這標誌著內房行業的轉折點，但有關支持可能向仍在償還債務的房地產開發商傾斜，導致內房股之間造成更大的信貨差異。

內房市場疲弱主要受兩關鍵因素拖累

不過，邴竹君指，單憑16項措施，並不足以使行業擺脫當前的危機，因開發商的合同銷售今年以來一直非常疲弱，故需要更多的寬鬆政策來幫助行業，例如放寬託管賬戶，以及放寬主要城市的購房政策。

中央傳推16招撐內房 投資界料為市場注強心針【下一頁】

安本亞洲股票投資總監金彪指，內房市場繼續疲弱，主要受兩個關鍵因素拖累，包括流動性風險和銷售放緩，雖然地方層面的支持性政策越來越多，例如刺激需求、提供優質土地等，但中央政府對該行業的政策立場仍然堅定，未來要關注措施的實施情況。

「最新出台措施對市場情緒有利，顯示政府加大對該行業支持力度，當局似乎意識到了流動性風險，最近擴大了針對私營企業的關鍵債券融資計劃，並鼓勵商業銀行向優質房地產開發商出具保函，以獲取受限託管賬戶中的資金。」

有助緩解內房系統中的流動性壓力

金彪指，雖然當局不太可能提供大規模的需求刺激，但至少他們應該有助於緩解系統中的流動性壓力，尤其是對於私人房地產開發商而言，因為這是目前該行業的最大風險，如果房地產行業進一步惡化，預計中央政府將提供更多支持，以遏制對更廣泛經濟的蔓延風險。

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編輯：陳韻妍