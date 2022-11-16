【業績｜ SaaS】金山軟件走高3%　第三季轉蝕60.5億人民幣　受累投資金山雲減值撥備

▲ 【業績｜ SaaS】金山軟件第三季轉蝕60.5億人民幣 受累投資金山雲減值撥備

金山軟件 （03888） 公布，第三季季度虧損60.5億元（人民幣，下同），去年同期純利5.65億元，主要受累於金山軟件為其持有的金山雲（美：KC）作計提減值撥備，稅後淨額涉資約58.4億元。

金山軟件現走高3.4%，報27.15元，創逾三個月高。

金山軟件第三季收益為18.37億元，按年升22%，按季則維持不變；季度營運溢利3.32億元，按年增15%，按季跌21%；季內毛利率79.81%，按年跌2.4個百分點，按季跌0.21個百分點。

金山科技指，由於金山雲股價低迷及近期財務表現，在該公司投資的可收回金額受到重大影響，因此進行減值評估。

金山科技：個人及機構訂閱業務的持續增長

金山科技第三季收益，主要來自辦公軟件及服務和網絡遊戲及其他的收益，分別佔第三季收益的55%及45%。

因應個人及機構訂閱業務的持續增長，金山科技第三季度辦公軟件及服務業務收益達10億元人民幣，按年增長25%；自網絡遊戲及其他業務的收益為8.32億人民幣，按年增長18%，按季下降8%。

金山科技披露，至6月底，近12個月累計付費用戶數達2856萬戶，按年增31%；至9月底，辦公軟件主要產品（WPS Office及金山詞霸）月活躍設備數為5.78億件，按年增11%，按季增1%。

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編輯：伍鍵文