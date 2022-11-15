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【大灣區】香港仍為大灣區旅客首選地　逾8成人愛來港購物

商業 17:58 2022/11/15

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逾8成灣區消費者有意在邊境重新開放時出遊，5成2人更表示香港仍然是最喜歡的旅遊目的地。（資料圖片）

隨着香港及內地邊境重新開放，大灣區消費者的旅遊及消費預期逐漸增加，本港商家需做好準備迎接商機。最新研究發現，逾8成灣區消費者有意在邊境重新開放時出遊，5成2人更表示香港仍然是最喜歡的旅遊目的地。

【筍工請人】東瀛遊招聘2名拉麵試食員　免費「返鄉下」食拉麵

國際巿場調查公司YouGov發佈有關內地9個大灣區城巿、約1,500名消費者的調查，瞭解他們在疫後的旅遊及消費預期，包括對旅游景點、消費項目及金額等的預算，為本地商家迎接商機做好準備。

調查發現，大部分大灣區消費者有意在邊境重新開放時出遊（84%）。香港仍然是他們最喜歡的旅遊目的地（52%），其次是日本（45%），第三是內地（40%）。反映在內地的隔離政策下，即使邊境重新開放，大灣區消費者仍會考慮國內游（40%）。

千禧一代喜歡到海灘

消費活動方面，大灣區遊客仍然首選在港購物，尤其是對Z世代而言（82%）；而千禧一代則更喜歡進行不同的活動，例如到海灘或觀看賽馬活動。

報亦提到，雖然迪士尼樂園（75%）和海洋公園（57%）仍然是大灣區遊客的首選景點；疫情期間新開放的景點，包括海​​洋公園的水上樂園（54%）和香港故宮文化博物館（37%）也甚受歡迎；而於2021年底開幕的M+博物館，在所有景點中排名最低。

電子支付偏好甚高

此外，大灣區消費者在香港購物時對電子支付的偏好甚高（89%），這意味著零售商需要量身定制更具體的促銷活動，以吸引顧客。

對於企業應如何吸引大灣區消費者，YouGov香港總經理陳嘉狄建議，香港有潛力在奢侈品和其他高增值值行業，吸引更高質量的消費者，零售商、金融科技和品牌保持在創新的前沿至關重要，並需要提供更多的電子支付及客製化選項。

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記者：李智美

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