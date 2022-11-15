【內房配股】 碧桂園急彈7日後配股「抽水」 折讓近18% 集資39億 股價一度急插近15%

近日內地連出16招救內房，刺激內房股紛紛以倍計反彈，然而藍籌內房股碧桂園（02007）趁機宣布再次配股集資，與上一次相隔逾3個月。碧桂園按每股2.68元，配售14.63億股新股，配股價較昨日（14日）收市價折讓17.8%，集資逾38億元，佔擴大後股本約5.7%。

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碧桂園表示，是次集資將用於為現有境外債項進行再融資及一般營運資金。公司認為，配售事項將加強集團的財務狀況及流動性，並為集團提供資金用於為現有境外債項進行再融資、一般營運資金和未來發展。值得留意的是，碧桂園對上一次配股為7月初，當時以每股3.25元，折讓12.6%，配售8.7億股，集資27.9億元。

大行予碧桂園投資評級及目標價﹕

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股價走勢上，碧桂園昨日股價大升45.5%，並連升7日，不足兩周累升1.8倍。惟今日（15日）在配股消息拖累下，股價一度大跌近15%，低見2.78元，仍企穩配股價之上，午後跌幅收窄，更曾倒升，收報3.2元，跌1.8%，成交額45億元。

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記者：郭秀慧