▲ 【新股IPO】京東科技據報再爭取內地放行香港IPO計劃 料削減集資目標

京東 （09618） 旗下金融科技公司－京東科技據報正爭取年底獲北京監管機構批准，推進香港IPO新股集資計劃。京東科技今年初曾爭取內地監管部門放行，但當時未能成功獲批。

京東科技前稱為京東數科，曾於2020年9月於上交所申請科創板上市並已經獲受理，當時京東數科的初步招股說明書顯示，公司計劃募集203.67億元人民幣。

不過，近兩年內地加強監管互聯網行業，去年4月，京東數科撤回在科創板上市申請。

京東科技今年初傳出再爭取香港上市，當時傳出目標集資金額減至20億美元，惜闖關不果。路透最新引述消息指，京東科技今年10月中再度重啟IPO計劃，最新目標集資額或再度下調，而且即使獲得內地監管機構批准後，上市時間依然取決於市況發展。

京東暫未回應有關傳聞。

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編輯：麥德銘