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【iMoney 聖誕有禮】送香港迪士尼樂園酒店海景客房及樂園一日標準門票

理財智慧 18:03 2022/11/25

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「又到聖誕，又到聖誕～」轉眼間已步入2022年的尾聲，聖誕節又就快來到了。想要感受濃厚的節日氣氛，當然要去大小朋友都喜愛嘅港迪士尼樂園啦！

 

是次【iMoney 聖誕有禮】將送出以下禮品，與大家一同迎接歡樂聖誕﹕

  1. 香港迪士尼樂園酒店海景客房一晚連香港迪士尼樂園1日標準門票2張* 5份）
  2. 香港迪士尼樂園一日標準門票2張*（5

 

順帶一提，由即日起至1210日，香港迪士尼樂園度假區於奇妙夢想城堡呈獻全新「迪士尼音樂Live！」聖誕音樂盛會，分別以古典音樂、爵士樂及音樂劇為主題，由不同著名音樂家連同香港迪士尼樂園的樂手在奇妙夜空下演奏。

米奇老鼠更會以全新造型亮相，一班迪士尼朋友亦會隨著不同樂章驚喜登場。美妙的樂韻將會傳遍整條美國小鎮大街，與你一起點亮聖誕佳節。有興趣的朋友可瀏覽國泰網站（https://bit.ly/3ggCgZb）選購優惠套票，售價由610元起。

 

如想獲得禮品，立即到相關帖子參加遊戲﹕

1) Like/讚好」 iMoney 智富雜誌

2) Comment Tag 3位朋友；

3) Like/讚好」及「Share/分享」此帖（請於分享時將帖子設定為公開以便查核）；

4) 登入 https://bit.ly/3TFoJZj 回答簡單問題及填妥參加表格

 

截止日期﹕2022129日（下午2時正）

 

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以順豐到付方式送出。

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

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