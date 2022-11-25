【iMoney 聖誕有禮】送香港迪士尼樂園酒店海景客房及樂園一日標準門票

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「又到聖誕，又到聖誕～」轉眼間已步入2022年的尾聲，聖誕節又就快來到了。想要感受濃厚的節日氣氛，當然要去大小朋友都喜愛嘅香港迪士尼樂園啦！

是次【iMoney 聖誕有禮】將送出以下禮品，與大家一同迎接歡樂聖誕﹕

香港迪士尼 樂園 酒店海景客房一晚連香港迪士尼樂園1日標準門票2張* （5份） 香港迪士尼樂園一日標準門票 2 張*（ 5 份 ）

順帶一提，由即日起至12月10日，香港迪士尼樂園度假區於奇妙夢想城堡呈獻全新「迪士尼音樂Live！」聖誕音樂盛會，分別以古典音樂、爵士樂及音樂劇為主題，由不同著名音樂家連同香港迪士尼樂園的樂手在奇妙夜空下演奏。

米奇老鼠更會以全新造型亮相，一班迪士尼朋友亦會隨著不同樂章驚喜登場。美妙的樂韻將會傳遍整條美國小鎮大街，與你一起點亮聖誕佳節。有興趣的朋友可瀏覽國泰網站（https://bit.ly/3ggCgZb）選購優惠套票，售價由610元起。

如想獲得禮品，立即到相關帖子參加遊戲﹕

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截止日期﹕2022年12月9日（下午2時正）

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以順豐到付方式送出。

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