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【Twitter危機】GroupM、IPG等多間廣告公司　建議客戶停登Twitter廣告

科技 17:34 2022/11/15

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自Elon Musk入主Twitter以來，先後因Twitter Blue計劃和炒錯人等事件，讓人感到Twitter內部運作極為混亂。Group M、IPG和Omnicom等廣告巨頭更先後向其客戶建議，暫停於Twitter投放廣告。

【Twitter裁員】Twitter再裁近5千名合約工　大部分人無收到正式通知

綜合外媒報道，全球最大的廣告傳播集團WPP旗下的廣告和公關企業GroupM，有見Twitter自Elon Musk接手後，大量高管離職或被解僱、獲Twitter Blue認證的用戶高調假冒他人引起的風波，以及Twitter可能無法遵守聯邦貿易委員會的命令等原因，日前已提高對Twitter的風險評級至「高風險」水平。另呼籲客戶暫停於Twitter投放廣告，以免對自身公司帶來不利影響。

GroupM又指，若Twitter希望擺脫其高風險標籤，建議Twitter達到指定要求，包括恢復到基線 NSFW水平、重新招募網絡安全、私隱、信任和安全（Trust and Safety）高級員工、建立內部制衡機制，以及確保社群指南、內容審核，和任何影響用戶安全或品牌安全的未來發展計劃完全透明。

值得留意的是，早在GroupM之先，為麥當勞和蘋果等品牌，提供廣告服務的兩間國際廣告媒體企業IPG和Omnicom，已建議其客戶在短期內暫停在Twitter上投放廣告。

【Twitter亂局】假冒帳號泛濫　Twitter Blue付費認證服務暫停用戶註冊

【藍剔之亂】灰剔遭停用後翻生　Twitter：是「官方」標籤

責任編輯：殷凱怡

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