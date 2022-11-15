【長城汽車2333】長汽10月海外銷量2.1萬輛 創單月歷史新高 南非市場排名升至第六

據內地媒體報道，長城汽車（02333）10月份海外銷量為2.1萬輛，創單月歷史新高。當中，集團在南非10月份銷量排名升至第六，在澳洲市場銷量按年升45.5%，排名進入前十。

長汽今日（15日）股價收報10.38元，升12%，成交額10億元。

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集團早前公布今年10月總銷量為10萬輛，按年減少10.6%；產量為10.5萬輛，按年減少6%。今年首10個月，銷量為90.3萬輛，按年下跌9.4%；產量為92.6萬輛，按年下跌5.3%。

不過，海外市場今年1至10月累計銷量達到13.3萬輛，按年增長18.6%，佔長城汽車總銷量接近15%。

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記者：李兆明