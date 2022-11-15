【攜程 9961】內地「5+3」後首周數據 攜程周末入境航班搜索量按周升92%

自內地上周五（11日）放寬防疫政策，包括密切接觸者及入境人員的集中隔離及居家隔離由「7+3」調整為「5+3」，並取消入境航班熔斷機制。攜程集團（09961）旗下攜程旅行（Ctrip）公布「5+3」後首個周末旅行搜索量數據，11月11至13日期間，中國入境航班機票搜索量按周增長92%，搜索量增長最多的首5個國家或地區，包括中國香港、美國、日本、澳洲及新加坡。

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至於出境航班機票搜索量按周增長46%，搜索量增長最多的首5個目的地，包括中國香港、南韓、美國、日本及新加坡。訂單數據方面，內地入境機票訂單量按周增長27%。

股價走勢上，攜程上周五急彈14.1%後，昨日（14日）稍為回調，今日（15日）消息帶動下，再隨大市向上，最高見233.6元，一度升5.7%，收報228.4元，升3.3%，成交額4.8億元。

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記者：郭秀慧