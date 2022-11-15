  • 25°C
香港時間 : 20221115日 (週二) 17:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【攜程 9961】內地「5+3」後首周數據 攜程周末入境航班搜索量按周升92%

股樓投資 17:00 2022/11/15

分享：

分享：

自內地上周五（11日）放寬防疫政策，包括密切接觸者及入境人員的集中隔離及居家隔離由「7+3」調整為「5+3」，並取消入境航班熔斷機制。攜程集團（09961）旗下攜程旅行（Ctrip）公布「5+3」後首個周末旅行搜索量數據，11月11至13日期間，中國入境航班機票搜索量按周增長92%，搜索量增長最多的首5個國家或地區，包括中國香港、美國、日本、澳洲及新加坡。

【大行報告】 再有大行憧憬內地快將通關 瑞信推薦12隻「再通關」概念股【見下頁

    點擊圖片放大
    +14
    +13

至於出境航班機票搜索量按周增長46%，搜索量增長最多的首5個目的地，包括中國香港、南韓、美國、日本及新加坡。訂單數據方面，內地入境機票訂單量按周增長27%。

股價走勢上，攜程上周五急彈14.1%後，昨日（14日）稍為回調，今日（15日）消息帶動下，再隨大市向上，最高見233.6元，一度升5.7%，收報228.4元，升3.3%，成交額4.8億元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 防疫措施 攜程集團－S（09961） 出入境管制

下一篇文章

【大行報告】大和：租賃收益復甦樂觀 上調中銀航空租賃至「買入」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

康怡花園三房680萬元低價售　呎價1.1萬平過新界屋苑
康怡花園三房680萬元低價售　呎價1.1萬平過新界屋苑
【長者優惠】本月20日為長者日　逾1400商戶提供優惠
【長者優惠】本月20日為長者日　逾1400商戶提供優惠
【日圓滙率】黑田東彥稱日元急貶已止步 日央行將持續超寬鬆貨幣政策
【日圓滙率】黑田東彥稱日元急貶已止步 日央行將持續超寬鬆貨幣政策
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
【TWITTER】馬斯克警告 Twitter明年有可能破產
【TWITTER】馬斯克警告 Twitter明年有可能破產
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款