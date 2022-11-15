新加坡派逾4000元應對生活成本 約250萬人受惠

全球各地面臨高通脹問題，政府各出辦法協助民眾應對上升的生活成本。新加坡政府宣布，下月起將派發資助，協助民眾緩解沉重的生活成本。合資格民眾12月可獲得最高700新加坡元資助，受惠人數將多達250萬人。

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新加坡財政部周二（15日）宣布，約290萬成年人下月將按照「保證方案」（Assurance Package），獲取最多200新加坡元資助（約1,145港元）。另有約250萬人亦符合資格，領取最多500新加坡元（約2,863港元）生活成本特別現金資助。

生活成本特別現金資助屬一次性，為新加坡政府15億新加坡元（約85.9億港元）支援方案的一部分。新加坡副總理兼財政部長黃循財於去年10月公布相關方案，意在紓解新加坡家庭的生活成本壓力。

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支援方案將在2023年起，向年滿21歲或以上﹑2022年席應課稅收入不超過10萬新加坡元（約57.2萬港元）的人士提供300至500新加坡元援助。同時，相關人士不得擁有多過一間房屋。

另外，黃循財指政府將在今年預算中向「保證方案」增撥6.4億新加坡元（約36.6億港元），增至60億新加坡元（約343.4億港元），抵消明年起生效的商品及服務稅上調。

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責任編輯：吳漢培

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