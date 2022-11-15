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英最低工資料加近1成 800萬戶或收逾萬援助

環球社會熱點 17:32 2022/11/15

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隨著通脹導致物價飆升，英國已有多個工會決定罷工要求加薪。財相侯俊偉妁在周四（17日）公布苞相辛偉誠的首份財政預算，據悉兩人有意提高最低工資，由現時的9.5英鎊（約88港元）提升至約10.4英鎊（約96港元）。辛偉誠亦估計會推出政策協助民眾應對生活成本壓力，援助金額合計最多1,100英鎊（約1.02萬港元）。

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英國《泰晤士報》（The Times）周一（15日）報道，辛偉誠（Rishi Sunak）與侯俊偉（Jeremy Hunt）將接受官方建議，將最低工資從9.5英鎊提升至約10.4英鎊，升幅接近一成。報道亦指，料將有250萬人受惠。《天空新聞網》（Sky News）則指，政府料將在本周正式公布。

據報辛偉誠亦正考慮推出其他措施，協助800萬個家庭應對生活成本開支上升。當中包括向領取如救濟金（universal credit）等入息審查福利金（means-tested benefits）人士，提供650英鎊（約6,013.5港元），向領取傷殘津貼人士提供150英鎊（約1,387.7港元），及向領取養老金的家庭提供300英鎊（約2,775.5港元）。

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其他措施亦包括凍結入息稅（Income Tax）、國民保險（National Insurance， NIC） 、增值稅（VAT）、遺產稅（Inheritance Tax） 及退休金供款免稅額。

當局亦或會宣布放寬地區政府加稅前的的公投要求，讓地方政府可把市政稅率提升超逾2.99%，能夠籌集更多資金。《每日電訊報》（The Daily Telegraph）指，門檻或將提高至5%。

辛偉誠將於當地時間周四（17日）公布新一份秋季預算案，外界有指他或將以通脹率調整福利及養老金，措施或將耗資110億英鎊（約1,017.7億港元）。由於現時政府財政空缺巨大，秋季預算案料削減330億英鎊（約3,053億港元）公共開支，及增加220億英鎊（約2,035億港元）庫房收入填補空缺。

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責任編輯：李俊儀

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