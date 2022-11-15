社會投資相關主題：教育、房屋和基建

氣候變化、政治分歧日益加劇和貧富差距不斷擴大，推動了全球轉型，令社會問題得到更多關注。 人類發展迅速，但社會不平等正在增加，經濟、企業，以至投資組合受到的潛在影響也在加劇。我們將在下文研究與社會影響投資策略最相關的其中兩個主題：教育、房屋和基建。

教育

教育能改善生計，甚至提高預期壽命。 在國家層面上，教育有助社會穩定，並刺激長期經濟增長。 然而，全球大約5,700萬小學適齡兒童仍然失學，而60%的兒童和青少年甚至未能達到最基本的閱讀和數學能力。

根據全球教育監測報告指，為實現2030年普及中學教育的目標，中低收入國家需要把每年開支由1,490億美元（2012年），提高至2030年的3,400億美元。 報告指出，全球每年用於教育的開支達4.7萬億美元，但低收入國家只佔0.5%，65%用於高收入國家，但實際上兩者的學齡兒童數目接近。

教育面對雙重挑戰：首先是以公平持續的方式擴大教育機會，使所有人不分老少參與其中； 其後是發展優質有效的教學方法。 因此，我們認為新參與者正在湧現，尤其是在教育科技領域，它們為學生提供更有效和個人化的低成本學習解決方案。

一些企業正嘗試在此主題發展。 網上學生支持平臺Chegg旨在提供相宜的服務，其用戶數目為530萬； 另一個例子是IDP Education ─ 公司已在50多個國家開展業務，協助新興市場學生學習英語，再轉往世界各地大學。

房屋和基建

為所有人提供優質房屋和基建仍然是重大挑戰。 目前，地球上有一半人口（約35億人）生活在城市，預期到了2030年，數位將達到50億人，到了2070年，預期更會有70%人口居住在城市。

在快速城市化的背景下，淡水供應、污水、生活環境和公共健康的壓力越來越大。 目前約有8.28億人生活在貧民窟，大部分位於東亞和東南亞。 據估計顯示，全球每年基建投資的總需求約為3.9萬億美元。

我們相信最大的挑戰與機遇位於新興市場─亞洲開發銀行估計，如區內要保持經濟增長、消除貧困及成功應付氣候變化，在2030年前，亞洲每年需要投資約1.7萬億美元於基建。

重點是在2022年，G7國家承諾集資6，000億美元，為中低收入國家的基建融資。 全球基建和投資夥伴將在五年內動用公共和私人資金，希望解決氣候變化、改善全球健康、建設數碼基建和推動平等。

大量公司已在經濟型房屋領域營運和發展，例如美國集團Sun Communities，旨在為南部和中西部地區提供優質、廉價房屋，德國公司TAG Immobilien亦主力低租金市場。

社會可持續性

投資於解決弱勢群體需求的公司會產生積極的社會影響，我們認為那亦有助產生卓越長遠財務回報。 市場上有不少此類具高增長潛力的公司。 我們相信，社會影響投資不單是實現可持續和盈利增長的投資機會，也是投資我們的社會和後代的有效方法。

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