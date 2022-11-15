【大行報告】大和：租賃收益復甦樂觀 上調中銀航空租賃至「買入」

大和指中銀航空租賃（02588）股價表現雖然有所落後，但基本面有改善，對其租賃收益復甦亦持積極態度。該行重申集團目標價65元，並將其投資評級一舉由「持有」升至「買入」。中銀航空租賃周二（15日）收市報59.25元，升幅5.1%。

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大和認為基於其租賃收益率改善和管理良好的利率風險，集團的業務環境會更好。該行指集團的淨租賃收益率自2020年以來一直受到疫情的壓力，但隨著全球客運收益公里數(RPK)已恢復至2019年水平的約80%，情況將隨著客運量恢復而改善。該行認為，由於上半年的固定利率為96%，若新飛機交付，租賃率可能會上升。

管理層對租賃收益率的改善充滿信心，但料需要逐步恢復，並會有1至2個季度的滯後，而浮動利率債務風險被對沖或抵銷新飛機交付的基本比率。隨著利率上升、美元走強和燃油價格上升，管理層預計航空公司的經營困難將增加，基於航空公司傾向現金儲備，這將對飛機出租者有利。





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另外大和提到，上半年集團在俄羅斯的17架飛機已全部減值至5.18億美元。儘管由於制裁和禁止實物交割而沒有更新從俄羅斯收回飛機的時間，管理層亦認為沒有額外減值的下行風險，而集團已對這些飛機提出保險索賠。該行認為，公司旗下俄羅斯業務的上行風險遠高於下行風險。

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撰文：鄭昊彤