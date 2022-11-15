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【筍工推介】東瀛遊招聘2名拉麵試食員 未來一年可免費飛日本3次 並全包三日兩夜機票酒店

理財智慧 18:06 2022/11/15

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東瀛遊（06882）招聘兩位拉麵試食員，於未來一年免費去日本3次，試盡當地拉麵，全包三日兩夜機票及酒店費用，任何人均可申請。據了解，試食員更有機會成為2024年東瀛遊特色日本團的行程顧問。

詳情如下：

    點擊圖片放大
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據了解， 招聘拉麵試食員計劃一經公開後，目前已經有不少網民參加，當中不乏搞笑作品，如「等九分鐘，十麵埋伏！」、「一個人，兩碗麵，想咀三啖師傅。」(爆字喎老友)、「靚女要靚，拉麵要正！」、「人善比人蝦，拉麵加龍蝦。」、「師傅下麵十分好吃！」等

【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

另外，東瀛遊將於11月19日（星期六）上午10時至下午1時於尖沙咀漆咸道南45­51號其士大廈5字樓 「寰宇坊」舉辦招聘開放日，增聘20個不同部門、超過100個職位，包括日本導遊、領隊、旅團銷售代表、分店主任、亦有後勤職位，包括會計部、市場部、資訊科技部等 。現場設有即場面試，求職者準備工作及學歷證明等個人履歷。

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

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記者：鄭日棱

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職位招聘 東瀛遊 拉麵

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