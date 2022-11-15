▲ 【共同富裕】彭博：內地金融高層或進一步減薪 香港中資投行研收窄不同層級薪酬差距

彭博社引述消息報道，至少4家中國國有控股的券商以至公募基金等機構正考慮響應「共同富裕」理念，研究收窄高層和基層員工之間的薪酬差距。在香港，至少兩家內地國有背景的投資銀行，正考慮平衡不同職級和境內外子企之間的薪酬。中資行香港員工薪酬一般較內地同事為高。

彭博引述消息指，正在考慮的計劃包括設定年度薪酬總額限度以及績效獎金繼續遞延支付等。中國證券業協會和中國證券投資基金業協會暫未回應有關報道。

財政部、內地券商基金組織年內發指引

財政部8月下發通知，要求國有銀行、保險公司和主權財富基金等國有金融企業進一步限制高級管理人員的薪酬，其中基本薪酬一般不高於薪酬總額的35%，績效薪酬的40%以上應當採取延期支付方式，延期支付期限一般不少於3年。

中國證券投資基金業協會6月份發布指引，要求基金管理公司應當合理確定薪酬結構和水平，避免過度獎勵。中國證券業協會5月份也發布類似指引。

國家主席、中共總書記習近平在最新中共二十大報告中，再次提及「共同富裕」理念，提出規範財富積累機制的新要求。

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編輯：麥德銘