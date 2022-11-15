將軍澳中心移民業主狠劈312萬　呎售1.3萬創今年新低

近日樓市氣氛持續觀望，區內成交以減價貨為主，而且屢創新低。中原地產黃仕斌指，將軍澳中心6座高層F室，實用面積680平方呎，採三房套房間隔，單位座向西北方，可享開揚市景，最初開價1200萬元，因移民急讓，劈價312萬元，以888萬元易手，折合實用呎價13059元，再創屋苑今年呎價新低。

據了解，原業主於2012年5月以580萬元買入單位，持貨10年半，現沽貨帳面獲利308萬元離場，單位期內升值53%。屋苑對上一宗同類型成交於本月錄得，一伙實用面積同屬680平方呎的2座中層F室，以900萬元易手，折合實用呎價13235元。

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