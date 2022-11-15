【港元定存】滙豐1年港元定存息享4.3厘 冠絕發鈔行

▲ 滙豐連續兩周全面加港元定存息。

▼ 點擊圖片放大 +21 +20

龍頭發鈔行頻出擊，今天（11月15日）暫有3間大小行加港元定期存款息，包括滙豐（HSBC）及南商全面加息，大眾銀行更兩連加。滙豐自5月24日以來已第15度加息，10月至今6度出招；單以本月來看，滙豐已連續兩周加息，繼上周一（7日）以來，今天再突擊，致令3個存期的年息終成功追落後，更冠絕發鈔行。專家指發鈔行多次出擊，料中小行須再作迎戰加息。

比併發鈔行的港元定存息率，滙豐剛上調1年期0.2厘至4.3厘，渣打香港 （02888） 也於上周三（9日）提高0.1厘至4.1厘，中銀香港 （02388） 為4厘。半年期年息方面，滙豐調高0.3厘後，新息率為4.1厘，跑贏渣打及中銀的3.8厘；3個月期年息方面，滙豐更勁加0.4厘後至3.9厘，抛離中銀的3.6厘，渣打僅得2.5厘，且只供中小企客戶。

WeLab Bank定存息高見4.7厘 CEO：美議息後或再加定存息【下一頁】

若把恒生計算在內，該行於11月4日大幅上調特選客戶的半年期年息0.7厘至4.5厘；網上尊享3個月期年息報3.95厘，兩存期冠絕4大行。但1年期存息恒生是4.1厘，不敵滙豐的4.3厘。

本周首兩天，暫有7間銀行調整港元定期存款息，當中6加1減，如南商新推1年息率享4.5厘；而昨天加息者包括建行亞洲加入5厘息陣營；恒生提高3個月年息0.2厘，網上尊享為3.95厘；交銀香港則向長息埋手。反觀，花旗卻全面減息。

專家料明年本港經濟出現明顯復甦，貸款需求逐漸回升，遂令業界高息吸存有出路。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，今年本港GDP料呈負增長2.6%，但明年恢復正數，回升2.8%，2024年更錄得3%增幅。至於CPI預測，今年料升1.8%，明年急彈2.8%，2024年再升2.5%。

如以目前1年定期存款息率至少有3厘，回報已大幅跑贏1.8厘的通脹，不似美國呈負利率。而1年期3大最高息分別是平安壹賬通的5.5厘、富邦的5.1厘、華僑永亨及建行亞洲齊報5厘。

那邊廂，單以虛擬銀行的港元定存息比拼，1個月期年息以平安壹賬通（PAOB）的1.5厘摘冠；3個月年息是工銀亞洲、騰訊 （00700） 和港交所 （00388） 投資的虛銀富融（Fusion Bank）的4.08厘佔優；4個月期年息以PAOB的4.5厘領先同業；半年期年息是富融以4.28厘佔優；9個月期是TOM集團 （02383） 有份的虛銀匯立（WeLab Bank）的4.4厘稱冠。

至於1年期息率，則以PAOB的5.5厘，抛離小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（AirStar Bank）的4.2厘，以及眾安（ZA Bank）的3.31厘；18個月期年息是匯立的4.08厘最高；兩年期年息以中銀香港、京東數科及怡和系旗下虛銀livi bank的4.5厘稱霸。

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定期存款】港元1年定存爆5.5厘超高息 存百萬賺息5.5萬

【雙11】WeLab Bank推「另類無息定存」 存11,111元獲680元陳奕迅演唱會飛1張

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪