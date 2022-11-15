【大行看法】瑞銀財管：明年第三季有50%概率全面通關　中國資產短期或受惠有好表現

中港股市近期顯著回升，市場對中國明年開關的憧憬轉趨強烈，瑞銀財富管理投資總監辦公室作情景分析後，認為在基準情景下，內地明年第三季有50%概率會進行全面通關，直言未來幾個月將有與重新開放的具體措施，中國資產（股票、債券和人民幣）將會有正面反應。

四大因素促使明年第三季開關

該行指中國在考慮退出動態清零防疫政策前，需要顧及其他優先事項，如公眾健康、公眾意見、自給自足、安全顧慮以及地緣戰略目標等。在經過情景分析後，認為有4大因素促使明年第三季是重新開放的最佳時機。

首先，瑞銀財管認為政府需要時間轉變論調以緩解安全憂慮，進而獲得公眾支持，並為有序重啟打下基礎，過程可能需要至多三個月的時間。在目前為止的官

方論調下，公眾對新冠病毒感到恐懼。

此外，政府可以利用這段時間採取措施以提高疫苗接種率，包括引入疫苗護照或對未接種疫苗者加以處罰等。從今年3 至 4 月的情況來看，協調一致的疫苗接種工作可使老年人口的加強針接種率每月提高 8%，意味著從當前水準升至 80%還需3至6個月 。

mRNA疫苗處臨床試驗階段

而且，明年第三季可能與中國研發的mRNA疫苗的潛在獲批時間一致。中國的mRNA疫苗目前處於三期臨床試驗階段，並已獲准在印尼緊急使用。該行認為國內可能會在明年第二季獲准使用該款疫苗，有助政府在此之後推動重新開放。

瑞銀財管又提到新冠和流感病毒感染率在夏季可能較低，政府在這段時間做出政策轉變，可減輕醫療系統面臨的風險和對死亡人數可能激增的擔憂，避免引發公眾恐慌。

總括而言，該行認為通關有助於避免嚴格防疫措施對經濟和社會的影響進一步損及長期增長潛力。而且明年全球經濟低迷可能會削弱出口驅動力，進一

步增加重啟的迫切性。

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編輯：葉志偉