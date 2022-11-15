【騰訊700】中信證券：股價達價值投資區間 騰訊升逾一成

恒指周二（15日）升逾700點，收市報18343點，其中科網股造好，騰訊（00700）收市報288元，升幅達10.5%。中信證券早前表示，騰訊股價當前已進入價值投資區間，核心業務亦保持較強競爭優勢，認為中長期仍有持續上行空間，維持「買入」評級，目標價330元。

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該行表示，騰訊旗下的微信上線搜索結果廣告，預計商業化變現進程加速有望帶動騰訊廣告業務回暖，預測搜索結果廣告至2027年有望帶來70億人民幣左右增量收入，商業化彈性較大。

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該行又預計，隨著經濟恢復和疫情得到有效控制，在視頻號和搜一搜商業化加速推進、重磅新遊戲上線、以及成本持續優化下，公司業績有望逐步恢復增長，並維持對騰訊2022年至2024年非國際財務報告準則淨利潤預測各為1,173億、1,393億及1,663億人民幣。

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撰文：鄭昊彤