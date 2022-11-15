  • 25°C
香港時間 : 20221115日 (週二) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】中信證券：股價達價值投資區間 騰訊升逾一成

股樓投資 16:19 2022/11/15

分享：

分享：

恒指周二（15日）升逾700點，收市報18343點，其中科網股造好，騰訊（00700）收市報288元，升幅達10.5%。中信證券早前表示，騰訊股價當前已進入價值投資區間，核心業務亦保持較強競爭優勢，認為中長期仍有持續上行空間，維持「買入」評級，目標價330元。

 

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

 

該行表示，騰訊旗下的微信上線搜索結果廣告，預計商業化變現進程加速有望帶動騰訊廣告業務回暖，預測搜索結果廣告至2027年有望帶來70億人民幣左右增量收入，商業化彈性較大。

 

【延伸閱讀】第4季部署：花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

該行又預計，隨著經濟恢復和疫情得到有效控制，在視頻號和搜一搜商業化加速推進、重磅新遊戲上線、以及成本持續優化下，公司業績有望逐步恢復增長，並維持對騰訊2022年至2024年非國際財務報告準則淨利潤預測各為1,173億、1,393億及1,663億人民幣。

 

【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
大行報告 騰訊控股（00700） 港股

上一篇文章

【有相睇】抽新居屋落空　475萬轉購黃大仙靚裝居屋

下一篇文章

葵涌大廈兩房333萬元沽　年青夫婦見價錢平即入市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

康怡花園三房680萬元低價售　呎價1.1萬平過新界屋苑
康怡花園三房680萬元低價售　呎價1.1萬平過新界屋苑
【長者優惠】本月20日為長者日　逾1400商戶提供優惠
【長者優惠】本月20日為長者日　逾1400商戶提供優惠
【日圓滙率】黑田東彥稱日元急貶已止步 日央行將持續超寬鬆貨幣政策
【日圓滙率】黑田東彥稱日元急貶已止步 日央行將持續超寬鬆貨幣政策
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
【TWITTER】馬斯克警告 Twitter明年有可能破產
【TWITTER】馬斯克警告 Twitter明年有可能破產
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款