【有相睇】抽新居屋落空　475萬轉購黃大仙靚裝居屋

新一期居屋開始揀樓，部分抽籤落空的申請人轉投二手居屋市場，並以475萬元購入黃大仙居屋鳳禮苑的兩房戶。富誠地產羅文通說，鳳禮苑A座低層3室，實用面積407平方呎，兩房間隔，座向西南、望內園景，今年一月底在自由市場放盤，叫價650萬元，其後見市況變差，單位於九個月內五度減價，累減175萬元，終以475萬元在自由市場上易手，實用呎價約11,671元。

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代理透露，買家為區外上車客，因無法抽到新一期居屋，故轉投二手市場，見單位連裝修，計劃以三至四成首期入市自住。

資料顯示，原業主於2012年9月以288萬元在自由市場買入上址，持貨10年，現帳面獲利約187萬元，物業期間升值近65%。

同場加映【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

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