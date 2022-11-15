  • 25°C
香港時間 : 20221115日 (週二) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】抽新居屋落空　475萬轉購黃大仙靚裝居屋

股樓投資 16:23 2022/11/15

分享：

分享：

新一期居屋開始揀樓，部分抽籤落空的申請人轉投二手居屋市場，並以475萬元購入黃大仙居屋鳳禮苑的兩房戶。富誠地產羅文通說，鳳禮苑A座低層3室，實用面積407平方呎，兩房間隔，座向西南、望內園景，今年一月底在自由市場放盤，叫價650萬元，其後見市況變差，單位於九個月內五度減價，累減175萬元，終以475萬元在自由市場上易手，實用呎價約11,671元。 

    點擊圖片放大
    +5
    +4

代理透露，買家為區外上車客，因無法抽到新一期居屋，故轉投二手市場，見單位連裝修，計劃以三至四成首期入市自住。 

資料顯示，原業主於2012年9月以288萬元在自由市場買入上址，持貨10年，現帳面獲利約187萬元，物業期間升值近65%。 

同場加映【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

居屋 鳳禮苑 黃大仙

上一篇文章

將軍澳中心移民業主狠劈312萬　呎售1.3萬創今年新低

下一篇文章

【騰訊700】中信證券：股價達價值投資區間 騰訊升逾一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

康怡花園三房680萬元低價售　呎價1.1萬平過新界屋苑
康怡花園三房680萬元低價售　呎價1.1萬平過新界屋苑
【長者優惠】本月20日為長者日　逾1400商戶提供優惠
【長者優惠】本月20日為長者日　逾1400商戶提供優惠
【日圓滙率】黑田東彥稱日元急貶已止步 日央行將持續超寬鬆貨幣政策
【日圓滙率】黑田東彥稱日元急貶已止步 日央行將持續超寬鬆貨幣政策
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
【TWITTER】馬斯克警告 Twitter明年有可能破產
【TWITTER】馬斯克警告 Twitter明年有可能破產
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款