投資者逾千萬購維港灣三房　單位丟空3年終放棄　套現資金買股票

近期港股回升，個別投資客不惜蝕賣單位，套樓換股。香港置業張仲賢表示，大角咀維港灣3座高層H室，實用面積645平方呎，三房套間隔，向東，望城市景，放盤僅4日，即以1,120萬元易手，實用呎價約17,364元。資料顯示，原業主於2018年7月以約1,100萬元購入上述單位，雖然現帳面賺約20萬元，但扣除洗費後，相信蝕讓離場。

代理透露，原業主買入上址投資，期望單位升值，而單位已供滿，並丟空約3年，由於原業主認為股票市場已見底，所以出售物業套現，將資金轉投股票市場。

據了解，買家為首置客，心儀單位景觀開揚，故睇樓兩次即拍板入市自住。

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同場加映【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

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