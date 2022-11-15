  • 25°C
香港時間 : 20221115日 (週二) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Google摺機】Google摺機Pixel Fold曝光　售價或高達1.4萬元

科技 16:45 2022/11/15

分享：

分享：

自三星推出摺疊式手機後，外界一直關注蘋果（Apple）和Google等競爭對手，何時會推出其品牌的摺機。科技達人Jon Prosser近日就公開了一批Google摺機的圖片，以及部分與Google Pixel Fold相關且未曾公開的情報。

【iPhone 14】iPhone 14衛星求救功能　美國、加拿大月底搶先推出

經常獲得未公布科技產品細的情報的Jon Prosser，近日公開了一系列的聲稱是Google即將推出的摺機Pixel Fold的相片。據圖片所示，摺疊後的Pixel Fold外形與Pixel 7相似，機背採用三鏡頭相機設計，內、外屏各設有一個950萬像素的前置攝像頭。機身顏色有黑（Obsidian）和白（Chalk）兩色可選，機背中間設有金屬框，連接兩塊屏幕。

據Jon Prosser創辦的科技資訊平台《FrontPageTech》報道指，Pixel Fold將採用電源鍵整合指紋辨識的設計，並具備如以往Pixel手機的效能和旗艦級相機的性能。向其提供情報的消息人士透露，Pixel Fold「真的很重」，預料該手機會於2023年5月發布，其售價為1,799美元（約14,091港元），與三星當時發布Samsung Galaxy Z Fold4時的定價相同。

【摺疊iPhone】中國工程師改裝iPhone X　製造全球首部「摺疊iPhone」

【華為Mate 50】華為Mate 50系列今日開賣　256GB版本售 6188元起

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【打擊違規】微軟加強Xbox網絡安全　6個月內主動打擊478萬違規賬戶
今日
【打擊違規】微軟加強Xbox網絡安全　6個月內主動打擊478萬違規賬戶
【AI換臉】Intel推Deepfake檢測工具　從面部血管判斷是否AI換臉
今日
【AI換臉】Intel推Deepfake檢測工具　從面部血管判斷是否AI換臉
【元宇宙】Nike推出測試版區塊鏈平台　11月18日起可註冊帳戶
今日
【元宇宙】Nike推出測試版區塊鏈平台　11月18日起可註冊帳戶
【Amazon裁員】裁員潮殺到Amazon　料本周起解僱約1萬人
今日
【Amazon裁員】裁員潮殺到Amazon　料本周起解僱約1萬人

你可能感興趣

【打擊違規】微軟加強Xbox網絡安全　6個月內主動打擊478萬違規賬戶
今日 12:30
【打擊違規】微軟加強Xbox網絡安全　6個月內主動打擊478萬違規賬戶
【AI換臉】Intel推Deepfake檢測工具　從面部血管判斷是否AI換臉
今日 14:15
【AI換臉】Intel推Deepfake檢測工具　從面部血管判斷是否AI換臉
【元宇宙】Nike推出測試版區塊鏈平台　11月18日起可註冊帳戶
今日 13:15
【元宇宙】Nike推出測試版區塊鏈平台　11月18日起可註冊帳戶
科技產品 5G 移動裝置 Google 設計 鏡頭 相機

上一篇文章

【Twitter危機】GroupM、IPG等多間廣告公司　建議客戶停登Twitter廣告

下一篇文章

【Amazon裁員】裁員潮殺到Amazon　料本周起解僱約1萬人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【世界盃2022】世界盃App內置監控編碼　卡塔爾政府遙距存取用戶資料
【世界盃2022】世界盃App內置監控編碼　卡塔爾政府遙距存取用戶資料
【Tesla又出事】Model Y疑因煞車故障釀兩死車禍　Tesla稱配合內地警方調查
【Tesla又出事】Model Y疑因煞車故障釀兩死車禍　Tesla稱配合內地警方調查
【Twitter裁員】Twitter再裁近5千名合約工　大部分人無收到正式通知
【Twitter裁員】Twitter再裁近5千名合約工　大部分人無收到正式通知
【中美科技戰】中美關係緊張　聯發科料芯片廠漸進式撤離台灣
【中美科技戰】中美關係緊張　聯發科料芯片廠漸進式撤離台灣
【幣圈動盪】加密貨幣交易所AAX暫停服務　澄清僅屬系統更新
【幣圈動盪】加密貨幣交易所AAX暫停服務　澄清僅屬系統更新
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款