【Google摺機】Google摺機Pixel Fold曝光　售價或高達1.4萬元

自三星推出摺疊式手機後，外界一直關注蘋果（Apple）和Google等競爭對手，何時會推出其品牌的摺機。科技達人Jon Prosser近日就公開了一批Google摺機的圖片，以及部分與Google Pixel Fold相關且未曾公開的情報。

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經常獲得未公布科技產品細的情報的Jon Prosser，近日公開了一系列的聲稱是Google即將推出的摺機Pixel Fold的相片。據圖片所示，摺疊後的Pixel Fold外形與Pixel 7相似，機背採用三鏡頭相機設計，內、外屏各設有一個950萬像素的前置攝像頭。機身顏色有黑（Obsidian）和白（Chalk）兩色可選，機背中間設有金屬框，連接兩塊屏幕。

據Jon Prosser創辦的科技資訊平台《FrontPageTech》報道指，Pixel Fold將採用電源鍵整合指紋辨識的設計，並具備如以往Pixel手機的效能和旗艦級相機的性能。向其提供情報的消息人士透露，Pixel Fold「真的很重」，預料該手機會於2023年5月發布，其售價為1,799美元（約14,091港元），與三星當時發布Samsung Galaxy Z Fold4時的定價相同。

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責任編輯：殷凱怡

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