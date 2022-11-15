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【虛擬資產】星數字證券交易所ADDX獲韓國銀行KBFG入股　涉1.56億港元

股市 16:05 2022/11/15

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【虛擬資產】星數字證券交易所ADDX獲韓國銀行KBFG入股　涉1.56億港元

新加坡數碼證券交易所ADDX宣布，韓國銀行集團KB Financial Group斥資2000萬美元（約1.56億港元）參與其Pre-B 輪融資，ADDX稱，Pre-B輪融資於5月啟動，總籌資額為5800萬美元（約4.5億港元），其他新股東包括泰國證券交易所 （SET）、美國另類投資公司Hamilton Lane 及大華銀行。

ADDX稱，新資金將用作全球擴張工作，其中包括獲取更多不同海外市場牌照，ADDX 目前受新加坡金融管理局監管，部分新籌集的資金也將用於發展ADDX Advantage，ADDX Advantage主要為私人銀行、券商和家族辦公室推出的財富管理平台。集團又稱，將與韓國KB Securities探討潛在合作以擴大亞洲私募市场投资服務。

ADDX 首席執行官朱愛儀（Oi Yee Choo） 表示，在市場動盪時期，許多投資者正待金融市場回穩，但公司仍籌集資金能力即證明了ADDX能力。ADDX目前已累籌1.4億美元，投資者包括新加坡交易所（SGX）、淡馬錫子公司 Heliconia、日本政策投資銀行等。

【石Sir一周前瞻及異動股】九龍倉集團、中國有色礦業、中糧家佳康

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編輯：李哲毅

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