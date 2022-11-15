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【電動車】福斯汽車宣布提早一年實現全電動化目標 已在全球交付50萬輛電動車

環球政經 18:06 2022/11/15

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福斯汽車（美：F）周一（14日）對外宣布，提早一年實現全電動化的目標，已在全球交付50萬輛電動車。

福斯汽車銷售主管Imelda Labbé表示，ID純電動車交付量達50萬輛，反映福斯車款廣受全球消費者歡迎，並希望能打造福斯成為最理想的永續行動性品牌。

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

福斯汽車預計2033年，該公司在歐洲銷售的車款均為電動車。福斯汽車目前目標為佔國內電動車銷售至少70%，在美國和中國的電動車銷售目標則希望能超過50%。

【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

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撰文：何珊如

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可持續投資 可持續發展 歐洲 銷售 美股 電動車 汽車 美國

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