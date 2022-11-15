【電動車】福斯汽車宣布提早一年實現全電動化目標 已在全球交付50萬輛電動車

福斯汽車（美：F）周一（14日）對外宣布，提早一年實現全電動化的目標，已在全球交付50萬輛電動車。

福斯汽車銷售主管Imelda Labbé表示，ID純電動車交付量達50萬輛，反映福斯車款廣受全球消費者歡迎，並希望能打造福斯成為最理想的永續行動性品牌。

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福斯汽車預計2033年，該公司在歐洲銷售的車款均為電動車。福斯汽車目前目標為佔國內電動車銷售至少70%，在美國和中國的電動車銷售目標則希望能超過50%。



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撰文：何珊如