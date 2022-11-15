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喬布斯二手涼鞋逾170萬高價成交 6年升價10倍

環球社會熱點 16:11 2022/11/15

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蘋果（Apple）創辦人喬布斯於2011年離世，他生前祟尚極簡主義，僅留下少量遺物。喬布斯一對Birkenstocks涼鞋於上周六（18日）拍賣，最終以逾21.8萬美元（約170萬美元）高價拍出。拍賣網相片顯示涼鞋相當殘舊，但保留喬布斯穿著痕跡。

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私人拍賣行Julien's Auctions上周六舉行一連3日的Icons & Idols： Rock-N-Roll拍賣會，其中一對由喬布斯（Steve Jobs）穿著過、啡色Birkenstocks涼鞋成為焦點。

拍賣行對涼鞋的估價僅為6萬美元（約46.8萬港元），但最終以逾21.8萬美元高價成交。網站介紹顯示，涼鞋外觀殘舊，橡膠鞋底有嚴重磨損，但整體完好無缺。

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網站指喬布斯多年來都是穿著這對涼鞋，保留其完整腳印。拍賣站聲稱喬布斯當年就是穿著涼鞋，在車庫內建造首部蘋果電腦，富有獨特意義。

拍賣行透露，涼鞋在2016年僅以略高於2,000美元（約1.56萬港元）成交，相隔6年後再被轉售即升價十倍，可謂極具升值潛力。

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責任編輯：郭麗明

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