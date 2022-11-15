葵涌大廈兩房333萬元沽　年青夫婦見價錢平即入市

近期樓價跌幅擴大，置業門檻明顯下降，不少用家趁機入市。中原地產曾日昇說，葵涌大廈中層K室，實用面積388平方呎，兩房間隔，9月叫價385萬元，但無人問津，及至11月，叫價減至362萬元，並獲上車客洽購，終以333萬元易手，實用呎價約8,582元，累減52萬元，即約13%，造價較銀行估價低約27萬元。

曾日昇透露，買家為一對年青夫婦，趁樓價回落買樓，睇樓約一星期，看中上址內櫳企理，亦享開揚市景，見價錢相宜，故購入上址單位自用。

資料顯示，原業主於2011年以156萬元購入單位，持貨11年，現帳面獲利177萬元，物業期內升值1.1倍。

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同場加映【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

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