▲ 【機票優惠】香港航空推3重驚喜賀16周年 精選經濟飛票價低至1480元、指定航線享160元折扣

香港航空Hong Kong Airlines為慶祝於11月28日慶祝成立16周年，推出三重驚喜禮遇，香港航空將推出3萬個座位飛往7個目的地，精選經濟飛票價（含20公斤免費寄艙行李限額） 由1,480元起。香港航空指，活動推廣期由即日至11月30日，旅客可於旅遊旺季2023年1月30日至3月30日（包括首尾兩日）期間使用。

香港航空指，是次特別票價優惠是公司自疫情以來，首次舉辦的生日折扣活動，三重驚喜包括以下三項：

1. 指定航線可享160元折扣優惠：旅客可於活動推廣期間使用優惠代碼BDAY160購買由香港航空營運，並由香港出發至曼谷、河內、馬尼拉、沖繩、大阪、札幌、首爾、台北和東京的機票。

2. 7個指定航點可享驚喜票價低至1480元起。

3. 使用Visa卡購票可額外獲贈1,128飛行積分。

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編輯：陳韻妍