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【2022稅貸戰】華僑永亨稅貸息1.68厘 送3000元超市禮券

15:43 2022/11/15

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華僑永亨信用財務以3000元超市禮券利誘稅貸客。

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個人稅務貸款戰開始激鬥連場，至今已有14間金融機構出招迎戰，最新加入戰團是華僑永亨信用財務，今天（11月15日）新推即供免息稅貸，以借貸150萬元及1年還款期計，最低稅貸息為1.68厘。其息率亦追貼發鈔行中銀香港 （02388） ，為市場第6大低息。

過往擅打價格戰的「殺價王」，如今也難再大舉借平錢，主因是港元拆息在過去一年已大幅抽升，而華僑永亨信用財務的1.68厘稅貸息，較去年的1.28厘加價0.4厘或呈31%加幅。不過，該行維持向合資格新客送3000元超市禮券的優惠。

比拼各行的稅貸息，當中以工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）的1.17厘為全城最低；緊接其後是大新 （02356） 的1.18厘；東亞 （00023） 以1.32厘打入低息榜三甲列。

大行中則以恒生 （00011） 的1.62厘為最低，滙豐（HSBC）為1.65厘，中銀香港是1.68厘。

除了牌面的最低稅貸息惹關注外，業界也各出奇招，搶攻綠色炸彈客。花旗以現金券1萬元作獎賞，不但較上年的4000元多，且為傳統銀行中最豪。計及「財仔」在內，大眾財務亦向合資格客戶厚賞1萬元超市禮券；AEON信貸財務也以1萬元信用卡現金回贈作招徠；上商則以信用卡交稅，每繳1萬元可參加大抽獎添賣點，頭獎是8888元免找數簽帳額。

借稅貸平錢轉做高息定存 專家提醒4大伏位【下一頁

至於其他金融機構的稅貸回贈，滙豐的現金回贈達5300元；東亞則向全新稅貸客戶現金回贈最多5000元，現有客戶為4000元；恒生的現金回贈也有5000元；中銀香港現金獎賞3500元；華僑永亨信用財務餽贈3000元超市禮券；富融回贈400元；建行亞洲以信用卡網上交稅賞200元；工銀亞洲的現金回贈為100元。

至於眾安（ZA Bank）則另闢戰線，3個月後隨時提早全額還款免手續費；另外，大新則向符條件客送4張ANA日本來回經濟客位機票。

順帶一提，由渣打香港 （02888） 、電訊盈科 （00008） 、香港電訊 （06823） 及Trip.com擁有的虛擬銀行Mox Bank，雖暫未高調聲稱推出稅務貸款，但10月11日推「即時借」計劃，標榜「清空稅務」及「輕鬆交稅」，相信產品是專攻綠色炸彈客，對撼傳統銀行。Mox的年息僅0.85厘，以貸款額50萬元、60個月還款期計算，且巳計及5500元的現金獎賞。惟須注意，該行沒有推出正統的稅貸，貸款額並非以申請人的月薪等計算；反觀，取决於用戶的Mox Credit使用情況。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

建行亞洲 上海商業銀行 花旗銀行 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 東亞銀行（00023） 大新銀行（02356） 富融銀行 虛擬銀行

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