▲ 【會計監管】會財局：有中小核數師違獨立性規則 累計近20宗查察個案轉介調查部

會計及財務匯報局發布2022年中期查察報告，會財局查察部主管賴翠碧指出，期內完成20個上市發行人的審計項目查察，當中16個項目來自屬於類別B和C的中小型會計師事務所，坦言對查察結果感到失望。

賴翠碧稱，在查察過程中，發現許多在以往會財局發布的查察報告中提及的重大缺失，包括缺乏足夠專業懷疑態度、未充分評價管理層對收入確認和預期信用損失的會計準則應用等。

賴翠碧特別指出，過程發現有一家事務所明顯違反《專業會計師道德準則》的核數師獨立性規則，為上市公司的主要附屬公司準備財務報表，直言「在常理之下，不應該發生，也不是一個全新的原則」，已轉介至該局的調查部跟進。

她補充，該部分歷來轉介不多於20宗項目至調查部。

上月發信開注核數師「跳船」

會財局主席黃天佑補充，查察部只是抽樣調查會計師審計項目，對結果雖感失望，但不能簡單歸納為整體中小事務所的審計質素都差。賴翠碧稱，今年12月會與全部核數師樓進行簡報會，列出查察的發現和該局的期望，希望他們趕及在最新財政匯報期內跟進。

會財局10月底向所有上市公司核數師發公開信，關注核數師在公司財務匯報期臨結束前「跳船」，並且不應以未能在審計費用達成共識來掩飾真實理由。

黃天佑稱，在10月底發布信件，是因為漸接近大多數公司匯報期年結，提醒核數師在此時辭任易引發市場猜測，認同核數師仍可辭任，但同時要點出外界對執業會計師有很高要求。

相關文章：

【會計監管】會財局扭轉人才流失、編制增近一倍 黃天佑：完成招兵買馬

【會計監管】會財局：上年度接獲投訴倍增、今年料再增 會向PCAOB提供一切必要協助

記者：麥德銘

▲ 會計及財務匯報局政策、註冊及監督部主管梁家恩（圖左）、查察部主管賴翠碧。（湯致遠攝）