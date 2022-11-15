【大行報告】大和：內房最壞時間或已過 上調中聯重科至「跑贏大市」

內地近日對內房包括融資方面的政策放鬆，大和指有助推動股價，又認為內房最壞時間或已過。該行上調中聯重科（01157）H股股份評級，由「持有」升至「跑贏大市」，目標價由2.57元上調至3.55元。中聯重科周二（15日）截至下午3時報3.81元，升幅5.2%，超過大和目標價。

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人民銀行與中銀保監早前出台金融16條措施，其中放寬對內房發展商及其供應商的融資限制。該行認為內地房地產建設最壞時間或已過去，並視近期推出的措施為政策底線。





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大和亦認為近期的政策放鬆有助推動中聯重科股價，其中包括直接推動發展商購買集團的機器，加上地方政府有更多資金帶動基建需求，而放寬防疫限制的預期亦可能提振股價。

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撰文：鄭昊彤