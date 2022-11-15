  • 24°C
香港時間 : 20221115日 (週二) 19:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【億萬富豪】貝索斯擬在有生之年捐出大部分財產 以應對氣候變化及團結人類 預計規模將達1,240億美元

環球政經 18:13 2022/11/15

分享：

分享：

亞馬遜公司創始人貝佐斯（Jeff Bezos）表示，他計畫在有生之年將其大部分財富（估計為1,240億美元）捐給慈善機構，以應對氣候變化，及支援在面對重大政治及社會分歧時，能夠團結人類的人士。

【騰訊700】中信證券：股價達價值投資區間 騰訊升逾一成【下一頁

【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

是次為貝索斯首次表態，將在生前捐出大部分身家，他與女友一同接受外媒訪問時被問到會否將大部份財產捐出，他回應指會將大部份財產捐出，目前正與女友桑切斯（Lauren Sánchez）思考以何種方式捐出財產，同時他亦透露未有目標決定會捐出多少金額的財產。

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

根據彭博億萬富豪指數，現年58歲貝索斯的1,240億美元身家（約9,711億港元）可以在全球富豪中排第4位。

【筍工推介】東瀛遊招聘2名拉麵試食員 未來一年可免費飛日本3次 並全包三日兩夜機票酒店【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
經濟 富豪 貝索斯

上一篇文章

【績優股】 敏華中期多賺逾一成 增派中期息 午後股價炒高11%

下一篇文章

【筍工推介】東瀛遊招聘2名拉麵試食員 未來一年可免費飛日本3次 並全包三日兩夜機票酒店
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓滙率】黑田東彥稱日元急貶已止步 日央行將持續超寬鬆貨幣政策
【日圓滙率】黑田東彥稱日元急貶已止步 日央行將持續超寬鬆貨幣政策
【公共交通】御藥堂20周年電車免費乘車日 11月15日請全港市民免費搭叮叮 代言人米雪及大使張敬軒將首乘電車出巡
【公共交通】御藥堂20周年電車免費乘車日 11月15日請全港市民免費搭叮叮 代言人米雪及大使張敬軒將首乘電車出巡
康怡花園三房680萬元低價售　呎價1.1萬平過新界屋苑
康怡花園三房680萬元低價售　呎價1.1萬平過新界屋苑
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
【長者優惠】本月20日為長者日　逾1400商戶提供優惠
【長者優惠】本月20日為長者日　逾1400商戶提供優惠
【TWITTER】馬斯克警告 Twitter明年有可能破產
【TWITTER】馬斯克警告 Twitter明年有可能破產
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款