【億萬富豪】貝索斯擬在有生之年捐出大部分財產 以應對氣候變化及團結人類 預計規模將達1,240億美元

亞馬遜公司創始人貝佐斯（Jeff Bezos）表示，他計畫在有生之年將其大部分財富（估計為1,240億美元）捐給慈善機構，以應對氣候變化，及支援在面對重大政治及社會分歧時，能夠團結人類的人士。

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是次為貝索斯首次表態，將在生前捐出大部分身家，他與女友一同接受外媒訪問時被問到會否將大部份財產捐出，他回應指會將大部份財產捐出，目前正與女友桑切斯（Lauren Sánchez）思考以何種方式捐出財產，同時他亦透露未有目標決定會捐出多少金額的財產。

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根據彭博億萬富豪指數，現年58歲貝索斯的1,240億美元身家（約9,711億港元）可以在全球富豪中排第4位。

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記者：鄭日棱