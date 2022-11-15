全球人口達80億 菲律賓女嬰成就創舉

聯合國上周發表報告，稱全球人口將在本周到達80億。聯合國人口與發展委員會表示，周二（15日）凌晨在菲律賓出生的女嬰，正是全球第80億人。

全球人口下周將達80億 資源過度消耗勢成挑戰 【下一頁】

聯合國早前預計，周二將誕生全球第80億名人口。菲律賓首都馬尼拉的一間醫院內，當日凌晨便有女嬰Vinice出生，迎接她的不止有母親及醫護人員，更有來自人口與發展委員會（Commission on Population and Development）的工作人員。

工作人員送上祝賀蛋糕，喜迎Vinice成為全球第80億人口。院方表示，Vinice母親周一（14日）晚上約11時送入產房，經過超過兩小時等候，Vinice終在周二凌晨1時29分順產出生。

▼ 點擊圖片放大 +2

新加坡人預期壽命1957年來首跌 疫情導致死亡率升 【下一頁】

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）亦有發聲明祝賀，並指80億人口是一個值得慶賀多元性及人類進步的里程碑，今次亦是提醒人類對地球的共同責任。

根據聯合國預測，全球人口在2030年時或增長至約85億，並在2050年躍升至97億，到2080年時更達約104億巔峰，但將在2100年時維持水平。聯合國預測，2050年逾半人口增長皆來自8個國家，分別為剛果、埃及、埃塞俄比亞、印度、尼日利亞、巴基斯坦、菲律賓及坦桑尼亞。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培