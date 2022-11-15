【筍工推介】政府經濟顧問辦公室招聘經濟分析員　月薪5.7萬元　應屆經濟系畢業生都可申請

政府經濟顧問辦公室近日招聘經濟分析員，月薪57,395元，負責分析研究香港經濟及撰寫報告等工作。職位空缺無要求特別工作經驗，現正修讀大學經濟學學士學位，或經濟學碩士或以上學位的應屆畢業生也可申請；而申請人如獲錄用，則必須在2022/23學年內取得所需學歷資格才獲聘任。

另外，由於該職位不屬公務員職位空缺，獲聘者將按為期12個月之非公務員合約條款聘任。任期滿後或可因應工作需要、員工的工作表現以及在財政資源許可下而考慮續聘。受聘人如能完成合約，並在合約期內一直維持良好的工作表現及行為，將會獲得一筆約滿酬金，最多相等於受聘人在合約期內所得底薪總額的15%。

申請將於本月24日截止，可經互聯網、親身或郵寄方式遞交申請。有意申請者可瀏覽以下圖片，了解詳細入職要求及工作內容。

入職條件及職責：

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申請手續：

申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。申請人須提交有關證書和修業成績表副本。

以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同證明文件須送達下述聯絡地址。信封面須註明申請的職位名稱。申請日期以郵戳日期為準。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本辦公室，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。



申請人亦可透過公務員事務局網頁的網上申請系統遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須在2022年12月1日或之前，把所需證明文件副本送達聯絡地址，信封面和文件副本上須註明網上申請編號。



申請書如資料不全、逾期遞交、以傳真或電郵方式遞交、並非使用指定的申請表格、或沒有提交所需證明文件，將不予考慮。請勿提交修業成績或證書的正本。



申請人須在申請表格上提供電郵地址。申請人或須參加筆試及/或面試。申請人如獲選參加筆試及/或面試，通常會在截止申請日期後6至8個星期內以電郵或郵寄方式接獲通知。如申請人未獲邀參加筆試及/或面試，其申請則可視作不成功。只有獲選參加筆試及/或面試的申請人才會收到通知。

聯絡地址：香港添馬添美道2號政府總部25樓2576室財政司司長辦公室政府經濟顧問辦公室行政組

查詢電話：2810 3665

截止申請日期(日/月/年)：24/11/2022 23:59:00

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