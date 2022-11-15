【阿里巴巴9988】 舜宇11億人幣入股螞蟻消費金融 成第四大股東

內地手機設備供應商舜宇光學（02382）公布，注資11.1億元人民幣以認購阿里巴巴(09988)旗下重慶螞蟻消費金融擴大後股本6％，成第四大股東。舜宇及旗下資產獲引資的阿里雙雙造好。至2時45分，舜宇上升9%報97.3元，阿里炒上11%報79.05元。

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舜宇表示，其他認購人以93.9億元人民幣注資，令重慶螞蟻消費金融註冊資本升至185億元人民幣，螞蟻集團續持50％股權。重慶螞蟻消費金融獲准經營發放個人消費貸款、接受股東境內子公司及境內股東存款；向境內金融機構借款及境內同業拆借等，今年首9個月純利11億元人民幣，於9月底資產淨值80.4億元人民幣。

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集團指出，於6月底擁有超過100億元閒置現金，認購是長期投資，可能帶來相對較好的財務回報，加上正探索視覺感知在AIoT領域的應用場景，人臉識別和活體檢測等光學相關產品與該公司的消費金融場景有大量已有及潛在業務合作機會。

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