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伊萬卡疑嫌棄家族一人 細妹婚禮女賓合照獨欠她

環球社會熱點 15:25 2022/11/15

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美國前總統特朗普次女Tiffany上周六（12日）於佛羅里達州海湖莊園出嫁，特朗普長女伊萬卡更擔伴娘。伊萬卡其後在社交平台公開婚禮女賓合照，但被發現相片已裁走哥哥小特朗普女友吉爾福伊爾。有意見認為，伊萬卡裁走對方只因對方身穿黑裙，更有網友形容吉爾福伊爾衣著如出席喪禮。

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伊萬卡（Ivanka Trump）在Instagram上公布一張合照，身穿白色珠飾禮服長裙的新娘Tiffany站在正中，她的母親、特朗普（Donald Trump）前妻Marla Maples則身穿淡紫色長裙站在她右邊，相片最左邊則是特朗普次子埃里克（Eric Trump）妻子拉拉（Lara Trump），身穿銀灰色長袖禮服。

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而特朗普現任太太梅拉尼婭（Melania Trump）則身穿淡粉色長裙，站在Tiffany左邊，伊萬卡本人則站在相片最右邊，身穿天藍色不對稱長裙。惟其後有網民發現，相片經過裁剪，伊萬卡並非位處相片邊緣。

伊萬卡事後重新上傳照片，原來她左邊當時的正是哥哥﹑特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）的未婚妻吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）。舉動惹起網民揣測，懷疑伊萬卡與吉爾福伊爾有芥蒂。

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有網民亦在Twitter上表示，吉爾福伊爾衣著相當無禮，看似黑色合家歡喜劇《愛登士家庭》（The Addams Family）的角色，而非特朗普家族成員。亦有網民開玩笑指吉爾福伊爾值得讚賞，形容她穿著適合參加共和黨葬禮的服裝，是非常好的表達方式。

伊萬卡周日（13日）則在Instagram的現時動態中貼出原相，並附上一連串帶有心型表情符號的笑臉，似乎是為事件解話，但帖文中依然保留經過剪裁的相片。

現年53歲的吉爾福伊爾當日身穿黑色連衣裙，裙擺前短後長，手袖亦採用誇張蝴蝶袖剪裁。名人造型兼時尚顧問Amanda Sanders表示，吉爾福伊爾的禮服面料厚重且造型誇張粗俗，感覺如戲服一般，理解為何伊萬卡在相片中將她裁走。她更指，婚禮在白天棕櫚灘（Palm Beach）舉行，吉爾福伊爾身穿如此禮服，即使新娘感到憤怒亦不出奇。

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責任編輯：李俊儀

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