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ONE HOMANTIN兩房920萬售　移民業主帳蝕逾200萬沽貨　慈父資助新婚客入市

股樓投資 14:27 2022/11/15

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中原地產司徒嘉惠表示，何文田ONE HOMANTIN 6座高層E室，實用面積484平方呎，採兩房兩廳間隔，單位座向北方，享開揚市景，今年初開價1200萬元，10月曾調整至1150萬元，本月初再下調至1080萬元即獲洽購，最終累減280萬元或23%，以920萬元成交，折合實用呎價19008元。

新買家為同區分支家庭新婚客，睇樓已有一段時間，最終獲慈父資助首期，入市上址作新居。據了解，原業主於2018年5月以1143.2萬元購入單位，持貨4年半，因移民急走才大幅減價沽貨，現轉手賬面蝕讓223.2萬元離場。

延伸閲讀【多圖】Silicon Hill三房示範單位陪你睇 空間寬敞打造寫意居所

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撰文 : 蔡子俊

私人屋苑 二手市場 中原地產 何文田 ONE HOMANTIN

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