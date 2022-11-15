ONE HOMANTIN兩房920萬售　移民業主帳蝕逾200萬沽貨　慈父資助新婚客入市

中原地產司徒嘉惠表示，何文田ONE HOMANTIN 6座高層E室，實用面積484平方呎，採兩房兩廳間隔，單位座向北方，享開揚市景，今年初開價1200萬元，10月曾調整至1150萬元，本月初再下調至1080萬元即獲洽購，最終累減280萬元或23%，以920萬元成交，折合實用呎價19008元。

新買家為同區分支家庭新婚客，睇樓已有一段時間，最終獲慈父資助首期，入市上址作新居。據了解，原業主於2018年5月以1143.2萬元購入單位，持貨4年半，因移民急走才大幅減價沽貨，現轉手賬面蝕讓223.2萬元離場。

延伸閲讀【多圖】Silicon Hill三房示範單位陪你睇 空間寬敞打造寫意居所

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機