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【拉麵試食員】東瀛遊招聘2位拉麵試食員　未來一年免費去日本3次、全包3日2夜機票酒店

Hot Talk 14:18 2022/11/15

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【拉麵試食員】東瀛遊招聘2位拉麵試食員　未來一年免費去日本3次、全包3日2夜機票酒店

只要你對日本拉麵有熱誠，隨時可以贏得免費日本旅遊，兼且可以試盡日本拉麵。東瀛遊 （06882） 招聘兩位拉麵試食員，於未來一年免費去日本3次，試盡當地拉麵，全包三日兩夜機票及酒店費用，任何人均可申請。

東瀛遊表示，自11月14日（星期一） 公佈招聘拉麵試食員計劃後，短短一天內已收到不少應徵者搞笑作品，「等九分鐘 十麵埋伏！」、「一個人 兩碗麵 想咀三啖師傅」、「靚女要靚 拉麵要正」、「人善比人蝦 拉麵加龍蝦」、「師傅下麵十分好吃」、「千絲萬縷 纏麵數十條」、「拉麵好掛湯 但更掛住你」、「泣くほど美味しい」（好食到喊）等極具創意。

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拉麵試食員結果將會於12月9日公布

要成為拉麵試食員，只要在11月25日23時59分或之前，在IG出post寫一個 10 個字或以內的拉麵食評，並tag @egl_tours及#拉麵試食員，同時follow東瀛遊IG（帳號必須設定為公開）。東瀛遊將會選出「最高人氣大獎」及「最具創意大獎」兩位試食員於未來一年，指定出發日期免費飛日本3次，結果將會於12月9日於東瀛遊FB及IG公佈，並會有私人聯絡得獎者安排領獎。

另外，東瀛遊將於11月19日（星期六）上午10時至下午1時於尖沙咀漆咸道南45­51號其士大廈5字樓 「寰宇坊」舉辦招聘開放日，增聘20個不同部門、超過100個職位，包括日本導遊、領隊、旅團銷售代表、分店主任、亦有後勤職位，
包括會計部、市場部、資訊科技部等 。現場設有即場面試，求職者準備工作及學歷證明等個人履歷。

相關文章：【日本旅遊】東瀛遊11月19日舉行大型招聘會、聘逾百名員工　日本導遊每月包薪連津貼最高25000元

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編輯：陳韻妍

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