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【醫療科技】保存心臟新系統　增移植存活率

10:00 2022/11/20

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傳統保存捐贈心臟的方法屬於靜態的冷藏方案，研究表明，這方式或會損害細胞，因為接近冰點的溫度會對臨床結果產生負面影響。（Paragonix）

進行心臟移植手術時，心臟從捐贈者體內取出，經冷藏後只可保存約4小時，這無疑是與時間競賽，萬一保存環境不佳，又或因運輸而延誤，都會影響屍心的健康質素。有醫療科技公司研發出一套保存捐贈心臟系統，能實時監測溫度，避免細胞受損，有效增加病人的存活率。

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心臟病是香港第三號殺手，嚴重時可引致心臟衰竭，倘若病情惡化，無法再依靠內科或外科手術治療時，便必須換心續命。只是香港器官捐贈數字偏低，以今年首季為例，心臟捐贈宗數只有3宗，而心臟移植平均輪候時間約需26個月。

心臟捐贈供不應求的原因，是捐贈心臟須符合嚴格條件，包括心臟功能正常，也不接受活體捐贈，而且捐贈和受贈雙方的血型和身形要互相配合。此外，心臟停頓的死者一般只可捐贈如眼角膜、皮膚等組織，而腦死亡者就成為心臟捐贈的唯一來源。

不過，即使成功完成心臟移植手術，病人存活率亦不算十分高，1年、5年和10年的存活率分別為85.6%，78.6%和66.1%。

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因此每個捐贈心臟都是相當寶貴，而保存及運輸心臟的過程更是舉足輕重。醫療科技公司Paragonix創建了一套名為「SherpaPak」的保存捐贈心臟系統，能在運輸過程中提供更安全、更保質的監控。

冷藏溫度控制   運輸關鍵因素

傳統的捐贈心臟運輸方法，通常是把心臟安放於啤酒冷卻器（Beer Cooler）的冰塊中，但其保存條件很敏感，冷藏溫度控制更是關鍵因素。Paragonix行政總裁Lisa Anderson指出，使用經SherpaPak運輸心臟的移植者，與使用傳統運輸方法的相比，其1年存活率增加了8.7%。

Lisa Anderson表示，傳統方法屬於靜態的冷藏方案，但研究表明，這方式或會損害細胞，因為接近冰點的溫度會對臨床結果產生負面影響，例如出現與捐贈器官活力和功能相關的併發症。

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另一方面，運輸時間也是重要考量因素。由於器官捐獻者和需要器官的病人很少在同一地點，這意味着需要一定時間送達。然而，距離愈遠，所花的時間就會愈長，這使溫度更難控制，從而增加心臟缺血的時間，這也使移植後出現併發症的機率上升。

無菌環境   維持心臟最佳狀態

Lisa Anderson指出，器官保存和運輸對病人的短期和長期結果都帶來重大影響，而SherpaPak的目標是解決這些難題。SherpaPak的核心容器是一個無菌的嵌套式聚碳酸酯圓筒（Nested Polycarbonate Cylinders），用於保護懸浮在溶液中的心臟。這種封閉系統可使心臟保存得更安全，並允許直接實時監測溶液的溫度，提供一個持續維持於攝氏4至8度的無菌環境。

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該設備外部配有數碼顯示屏，能讓醫護人員在運輸過程中實時監測溶液的溫度。此外，也可通過Paragonix應用程式，在手機、平板電腦或電腦監測溫度，並允許移植團隊之間進行實時、集中和安全的協調，以了解運輸的進度和心臟的情況，務求以最佳狀態進行移植。

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記者：陳卓賢

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