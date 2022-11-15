【筍工請人】東瀛遊招聘2名拉麵試食員　免費「返鄉下」食拉麵

▲ 成功獲聘請的試食員，將可於未來一年免費去日本3次，試盡當地拉麵。（法新社圖片）

東瀛遊昨日宣布招聘拉麵試食員計畫，成功獲聘請的試食員，將可於未來一年免費去日本3次，試盡當地拉麵。

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東瀛遊指，自招聘消息公布後，已收到不少應徵者搞笑作品，例如「等九分鐘 十麵埋伏！」、「一個人 兩碗麵 想咀三啖師傅」、「靚女要靚 拉麵要正」、「人善比人蝦 拉麵加龍蝦」等。

是次東瀛遊將會聘請兩名拉麵試食員，參加方法如下：

1. 即日至2022年11月25日23:59或之前，在IG出post寫一個10個字或以內的拉麵食評，tag @egl_tours 及 #拉麵試食員，同時follow東瀛遊 IG page（帳號必須設定為公開！）



2. 東瀛遊會選出「最高人氣大獎」及「最具創意大獎」兩位試食員於未來一年，指定出發日期免費飛日本3次。



3. 結果會12月9日於東瀛遊FB 及 IG 公佈，另會DM得獎者安排領獎。

同時，東瀛遊將於11月19日（星期六）舉辦招聘開放日，增聘20個不同部門、超過100 個職位，包括日本導遊、領隊、旅團銷售代表、分店主任、亦有後勤職位，包括會計部、市場部、資訊科技部等 。

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責任編輯：葉泳珊