  • 26°C
香港時間 : 20221115日 (週二) 14:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【筍工請人】東瀛遊招聘2名拉麵試食員　免費「返鄉下」食拉麵

商業 13:55 2022/11/15

分享：

分享：

成功獲聘請的試食員，將可於未來一年免費去日本3次，試盡當地拉麵。（法新社圖片）

東瀛遊昨日宣布招聘拉麵試食員計畫，成功獲聘請的試食員，將可於未來一年免費去日本3次，試盡當地拉麵。

【疫市營商】調查：６成半港人選擇光顧相同理念品牌　購物最信親友意見

東瀛遊指，自招聘消息公布後，已收到不少應徵者搞笑作品，例如「等九分鐘 十麵埋伏！」、「一個人 兩碗麵 想咀三啖師傅」、「靚女要靚 拉麵要正」、「人善比人蝦 拉麵加龍蝦」等。

是次東瀛遊將會聘請兩名拉麵試食員，參加方法如下：
1. 即日至2022年11月25日23:59或之前，在IG出post寫一個10個字或以內的拉麵食評，tag @egl_tours 及 #拉麵試食員，同時follow東瀛遊 IG page（帳號必須設定為公開！）

2. 東瀛遊會選出「最高人氣大獎」及「最具創意大獎」兩位試食員於未來一年，指定出發日期免費飛日本3次。

3. 結果會12月9日於東瀛遊FB 及 IG 公佈，另會DM得獎者安排領獎。

同時，東瀛遊將於11月19日（星期六）舉辦招聘開放日，增聘20個不同部門、超過100 個職位，包括日本導遊、領隊、旅團銷售代表、分店主任、亦有後勤職位，包括會計部、市場部、資訊科技部等 。

【迪士尼】擱置請人計劃、避免公幹　迪士尼減成本措施陸續有來？

【日本經濟】日本約7成大型餐廳加價　逾2成年內加價超過2次

責任編輯：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【疫市營商】調查：６成半港人選擇光顧相同理念品牌　購物最信親友意見
2022/11/14
【疫市營商】調查：６成半港人選擇光顧相同理念品牌　購物最信親友意見
【日本經濟】日本約7成大型餐廳加價　逾2成年內加價超過2次
2022/11/14
【日本經濟】日本約7成大型餐廳加價　逾2成年內加價超過2次
【聖誕好去處】新城市廣場斥1,500萬打造聖誕佈置　料帶動人流及營業額升雙位數
2022/11/14
【聖誕好去處】新城市廣場斥1,500萬打造聖誕佈置　料帶動人流及營業額升雙位數
【5+3】內地公佈「5+3」後首3日　香港飛內地機票搜索量增69%
2022/11/14
【5+3】內地公佈「5+3」後首3日　香港飛內地機票搜索量增69%

你可能感興趣

【疫市營商】調查：６成半港人選擇光顧相同理念品牌　購物最信親友意見
18:50 2022/11/14
【疫市營商】調查：６成半港人選擇光顧相同理念品牌　購物最信親友意見
【日本經濟】日本約7成大型餐廳加價　逾2成年內加價超過2次
16:51 2022/11/14
【日本經濟】日本約7成大型餐廳加價　逾2成年內加價超過2次
【聖誕好去處】新城市廣場斥1,500萬打造聖誕佈置　料帶動人流及營業額升雙位數
18:39 2022/11/14
【聖誕好去處】新城市廣場斥1,500萬打造聖誕佈置　料帶動人流及營業額升雙位數
餐廳情報 職位招聘 著數優惠 美食 導遊 銷售 日本 拉麵 東瀛遊

下一篇文章

【疫市營商】調查：６成半港人選擇光顧相同理念品牌　購物最信親友意見
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【聖誕好去處】新城市廣場斥1,500萬打造聖誕佈置　料帶動人流及營業額升雙位數
【聖誕好去處】新城市廣場斥1,500萬打造聖誕佈置　料帶動人流及營業額升雙位數
【迪士尼】擱置請人計劃、避免公幹　迪士尼減成本措施陸續有來？
【迪士尼】擱置請人計劃、避免公幹　迪士尼減成本措施陸續有來？
【5+3】內地公佈「5+3」後首3日　香港飛內地機票搜索量增69%
【5+3】內地公佈「5+3」後首3日　香港飛內地機票搜索量增69%
【航空業復甦】國泰料2024年　載客力回復至疫前水平
【航空業復甦】國泰料2024年　載客力回復至疫前水平
【疫市營商】調查：６成半港人選擇光顧相同理念品牌　購物最信親友意見
【疫市營商】調查：６成半港人選擇光顧相同理念品牌　購物最信親友意見
【日本經濟】日本約7成大型餐廳加價　逾2成年內加價超過2次
【日本經濟】日本約7成大型餐廳加價　逾2成年內加價超過2次
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款